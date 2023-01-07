تبدأ من 430 ألف جنيه .. 5 سيارات كروس أوفر في مصر |صور

يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات القوية والمتنوعة، سواء كانت من الناحية الفنية، أو التجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى عنصر التصميم بين فئة السيدان والهاتشباك، او من فئة الكروس اوفر الرياضية.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات كروس اوفر في السوق المصري.

5 سيارات كروس اوفر في السوق المصري

1 - سيتروين C3 اير كروس

تتسارع السيارة سيتروين C3 اير كروس من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.6 ثانية، حيث تتمتع بمحرك تيربو 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة 110 حصانا، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات سداسي النقلات.

تقدم السيارة سيتروين C3 اير كروس 2022 بسعر يبدأ من 430 ألف جنيه للفئة الأولى، و 472.900 جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات كروس اوفر في السوق المصري

2 – ام جي ZS 2022

تحتوي السيارة ام جي ZS 2022 على ناقل سرعات اوتوماتيكي رباعي النقلات، يتصل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 119 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كم.

تبدأ اسعار السيارة من 489.990 جنيه حتى 529.990 جنيه.

5 سيارات كروس اوفر في السوق المصري

3 – بيجو 2008 موديل 2022

يمكن للسيارة بيجو 2008 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 خلال فترة تستغرق 9.3 ثانية، حيث تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، مدعومة بمحرك تيربو 1200 سي سي، بقوة 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر.

تتراوح اسعار السيارة بين 515 الف و 592 الف جنيه.

5 سيارات كروس اوفر في السوق المصري

4 – جاك JS4 2022

تعتمد السيارة جاك JS4 2022 على ناقل سرعات CVT جر امامي، مدعوم بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقو اجمالية تقدر بـ 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر لعزم الدوران.

تقدم الفئة الاولى من السيارة جاك JS4 2022 بسعر 547.900 جنيه وقيمة قدرها 587.900 جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات كروس اوفر في السوق المصري

5 – فيات X500

تنتقل السرعة إلى عجلات السيارة فيات X500 عن طريق علبة تروس من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.3 ثانية، بينما تقدم السيارة بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي رباعي الاسطوانات، يتمكن من انتاج 140 حصانا.

تقدم السيارة فيات X500 موديل 2022 بسعر رسمي يبدأ من 550 الف جنيه للفئة الاولى، و 600 الف للفئة الثانية، وقيمة قدرها 625 الف جنيه للفئة الثالثة.