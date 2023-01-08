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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأب بطرس دانيال: اكتشفت حبي للموسيقى بالصدفة.. ووالدي كان يريدني طبيبا

صدى البلد

قال الأب بطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إنه اكتشف حبه للموسيقى صدفة فى الإعدادى وهو واقف فى طابور مدرسة الاورمان فرنسسكان فى الإسكندرية، وطلبوا حد يشيل آلة الاكسيلفون وعجبنى جدا، وبدأت اتعلم كيفية العزف على هذه الآلة .

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وأضاف بطرس خلال لقائه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة  بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد ، و زميلى اللى كان بيعزف اتعلمت منه و لما اتخرج من المدرسة كملت مكانه فى العزف، وأيضا كنت أعزف على البيانو واتعلمت عزف النوتة الموسيقية من دكتور مجرية، وعندى كورال حلو وعزفنا فى كندا و سويسرا وفى إيطاليا .

و تابع الأب بطرس انه عند زيارة البابا فرانسيس لمصر فى ٢٠١٧ الكورال الذي يشرف عليه هو الذى قام باحياء الاحتفالية الخاصة بالزيارة فى استاد القاهرة .

وأشار إلى أن والده كان يريده أن يلتحق كلية طب ولكنهم قالوا له طالما أنت هتترهبن يبقى تدخل أدبى فزعل والدى، ودخلت ادبى ثم كلية الآداب .

و تابع بطرس أنه يصنع بالموسيقى رسالة سلام حيث انه قام فى مرة بزيارة لمعهد الأورام فى رمضان وغنينا للأطفال أغانى رمضان ليهم ووسط فرحتهم ، وكان معانا الفنانة نهال عنبر وميرنا وليد ومجموعة من الفنانين.

الاسكندرية الموسيقى عيد الميلاد المجيد البابا فرانسيس الاب بطرس دانيال

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