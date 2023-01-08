في المزرعة وبالأسواق.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 8 يناير 2023

أسعار الدواجن والبيض أصبحت محل اهتمام العديد من المواطنين خاصة ربات البيوت والتى تبحث عنها يوميا نظرا لتغيير الأسعار يوميا وارتفاعها خلال الفترة الحالية نظرا لعدة أسباب لعل أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الإقبال خلال عيد الميلاد المجيد.



وتطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 20 ل 30%، لتقدمها للمواطنين بسعر التكلفة وذلك لتخفيف العبء على المواطنين .

أسعار الدواجن والبيض

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم الأحد 8 يناير 2023 والتى شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأيام الأخيرة والتى شهدت انخفاضات متتالية خلال الفترة الماضية .



أسعار البيض بالأسواق اليوم

سعر البيض الأحمر فى المزرعة 81 جنيه والبيض الأبيض من 76.75 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح في الأسواق حاليا بعد التراجع بين 86 و 88 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي من 85 جنيها إلى 89 جنيها.



أسعار البيض بوزارة الزراعة

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 75 ل 78 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض الأحمر فيتم طرحها بأسعار تتراوح من 79 لـ 80 جنيها.



أسعار الدواجن اليوم الأحد 8 يناير 2023

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 8-1-2023، 53 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 58و60 جنيها للكيلو، ووصل سعر الفراخ الساسو اليوم إلى 63 في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيها للكيلو.

ووصل أسعار الدواجن البيضاء الأمهات إلى 43 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 48و50 جنيها للكيلو الواحد.



أما عن سعر الدواجن البلدي فوصل سعر الكيلو إلى 75 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي عند 70 جنيها للكيلو.

أسعار الأوراك بين 55 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة وصل إلى 35 جنيها للكيلو.

وسعر البانيه بين 110 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 40 جنيها .

الشيش طاووق استقر عند 100 جنيهًا.