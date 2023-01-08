خسائر بشرية ومادية.. هجوم صاروخي أوكراني يستهدف محطتين للطاقة في دونيستك

قال مسؤولون في موسكو ووكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن محطتين للطاقة الحرارية في جزء من منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية تضررتا في هجوم صاروخي شنه الجيش الأوكراني.

وقال المسؤولون على قناتهم على تليجرام إن المعلومات الأولية تشير إلى أن محطتي الطاقة في زهيرس Zuhres ونوفي سيت Novyi Svit قد تعرضتا للقصف وأن بعض الأشخاص في الموقع أصيبوا بجروح.

وأفادت تاس أن شخصين قد يكونان محاصرين تحت الأنقاض في محطة توليد الكهرباء Starobesheve المتضررة في نوفي سفيت.

ونقلا عن مسؤولين، أشارت تاس الروسية إلى أن الضربة نفذت باستخدام نظام إطلاق صواريخ متعدد.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا التي لم تعلن مطلقا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

وعلى الجانب الآخر، أكد مسؤولون محليون اليوم الأحد أن قصف روسيا لمناطق بشرق أوكرانيا خلال الليل أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وذلك بعد أن أنهت موسكو وقفا لإطلاق النار أعلنته بمناسبة عيد الميلاد وتعهدها بمواصلة القتال حتى الانتصار على جارتها.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط التماس للاحتفال بعيد الميلاد عند الأرثوذكس في روسيا وأوكرانيا والذي صادف أمس السبت. ورفضت أوكرانيا الهدنة كما تعرض خط المواجهة لعمليات قصف.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينهوبوف على تلغرام إن رجلا عمره 50 عاما لقي حتفه في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية نتيجة القصف الروسي. وجاءت هذه الأنباء بعد دقائق من منتصف الليل في موسكو.