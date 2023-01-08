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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجواء الطبيعة.. شاهد شريف رمزي في بحيرة مع الطيور بأحدث ظهور

صدى البلد

شارك الفنان شريف رمزي، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر شريف رمزي، وسط اجواء الطبيعة الساحرة، أمام بحيرة للطيور، ولاقت الصور إعجاب الجمهور عبر السوشيال ميديا.

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غيبوبة .. تطورات الحالة الصحية لشقيق شريف رمزي

ولا يزال شريف رمزي يتابع تطورات الحالة الصحية لشقيقه المنتج صلاح، الذي أصيب بمشكلة في المخ منذ عدة أشهر، وتم حجزه بأحد المستشفيات.

وخلال لقاء تلفزيوني أكد شريف رمزي، أن شقيقه قد تعافى من أثر العدوى التي ألمت به، ولكنه لا يزال يرقد في غيبوبة، ولا يوجد أي حل طبي لعلاجه منها سوى الدعاء له.

وتابع شريف رمزي: مفيش حاجة حاليا لا في إيدينا ولا في إيد الدكاترة واحنا على طول معاه، ويارب يقوم بالسلامة في أقرب وقت.

شريف رمزي انستجرام الفنان شريف رمزي

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