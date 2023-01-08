بانتظار موافقة المجلس.. مدرب جديد على أبواب الرحيل من الدوري الممتاز| تفاصيل

أصبح طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على ابواب الرحيل من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بسموحة (الموج الأزرق) بسبب تراجع نتائج الفريق .

عبر طارق العشري عن غضبه الشديد لاجتماع المهندس محمد فرج عامر مع معين الشعباني لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكن أعضاء مجلس الإدارة تمكنوا من حسم الأمور وتجديد الثقة للكابتن طارق العشري حتى نهاية الدور الأول.

ويحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على إنقاذ الموقف منذ توليه مسئولية نادي سموحة وقام بتجديد الثقة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم عقب توليه المسئولية .

وعقب استمرار تراجع النتائج حرص المهندس محمد فرج عامر على استقدام معين الشعباني لتولي المسئولية الفنية للفريق الأول خلفا لطارق العشري المدير الحالي للفريق.

ورفض أعضاء مجلس إدارة رحيل طارق العشري والتمسك بتواجده ليعلن المهندس محمد فرج عامر عقب تدخله في ملف كرة القدم .

وأكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن مجلس إدارة الفريق السكندري رفضوا إصلاح مسار الفريق، مشيراً إلى أنه لم يصبح مسئولاً عما يحدث للفريق نهائياً.

وقال: "خطتي لإصلاح منظومة كرة القدم للفريق الأول لنادي سموحة تم رفضها بمعرفة الزملاء أعضاء مجلس الادارة".

وأضاف: "لم يتم منها سوي استعارة حسام حسن واستعارة زياد طارق، الفريق 10 نقاط في 11 مباراة في المركز الثالث عشر وأحرز 4 أهداف فقط".

وأكمل فرج عامر: "أشعر بخطورة موقفه، ومحتاج إنقاذ فوري من وجهه نظري لكن الزملاء أعضاء مجلس الادارة رفضوا إصلاح مسار الفريق".

وأتم فرج عامر: "طبعًا ارفع يدي عن فريق كرة القدم تماما ولست مسئولا عما يحدث للفريق نهائيا، مع تمنياتي للفريق بالنجاح والصمود".

فاركو يتفوق على سموحة بثنائية نظيفة ويعقد موقف طارق العشري

نجح نادي فاركو في تحقيق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري.

أحداث المباراة

أحرز رزقي حمرون هدف تقدم نادي فاركو في الدقيقة 37 من خلال عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحد مدافعي بسموحة بشكل غير متقن لتجد متابعة من روزقي حمرون بترويض مميز للكرة أتبعه بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 45 تمكن عمرو جمال من إحراز الهدف الثاني في شباك سموحة من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق رزقي حمرون إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عمرو جمال بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة تواجد فاركو في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة بينما تواجد سموحة في المركز الـ 14 برصيد 10 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري

وجاءت اختيارات طارق العشري لمواجهة فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال

الوسط: أحمد مصطفى، محمد سعيد مكرونة، حسين فيصل، دوكوا دودو

الهجوم: بواتينج

بينما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد مودى، جيفرسون، عبد الله بكرى، سوكارى

الوسط: أحمد البحراوى، أحمد فؤاد، محمود حمادة، وليد عبد الله، رزقى حمرون

الهجوم: عمرو جمال