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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-1-2023

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الاثنين

شهدت أسعار صرف الدولار ،ارتفاع بقيمة جنيهين خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الاثنين 9 يناير 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


أسعار الدولار فى مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الاستثمار العربي نحو 27.21جنيه للشراء و 27.25جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (مصرف أبوظبى الاسلامي،المصري لتنمية الصادرات) 27.20جنيه للشراء و 27.25جنيه للبيع .


سجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه فى البنك المركزي 27.01 جنيه للشراء و27.11 جنيه للبيع مقارنة 24.79 جنيه بداية تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 2.32 جنيه.


 

سعر الدولار في البنك المركزي 

 

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،HSBC،الإسكندرية ،الأهلي المتحد،المشرق،الكويت الوطني،ميد بنك) نحو 27.15جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.
 

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أسعار العملات الأجنبية في البنوك مع ختام اليوم الأحد

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توقعات الخبراء.. إلى أين سيتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟


سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (كريدى اجريكول،البنك التجاري الدولي CIB ) 27.15جنيه للشراء و 27.20جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (مصر والأهلي ) 27.05جنيه للشراء و 27.10جنيه للبيع مقارنة 24.71 جنيه للبيع مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 2.39 جنيه.

سعر الدولار 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك ( قطر الوطني، فيصل الإسلامي،المصرف العربي الدولي )نحو 27 جنيه للشراء و 27.10جنيه للبيع.


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى التنمية الصناعية  نحو 26.90 جنيه للشراء و 27 جنيه للبيع.


أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنك الاستثمار العربي أعلى سعر شراء الدولار اليوم الاثنين مسجلا 27.21جنيه للشراء.

وأصدرا بنكا الأهلي ومصر، الأربعاء الماضي، شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصرى سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022

وفى منتصف الشهر ديسمبر رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس (ما يصل إلى 4.25 -4.5 بالمئة) وذلك للمرة الرابعة على التوالي..

وأظهرت توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك قد يتعدى 5 في المئة سنويا من الآن.

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