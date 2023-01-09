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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طقم شتوى من الذهب يبلغ 600 ألف جنية يثير ضجة على السوشيال ميديا

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسوك، مجموعه من الصور لطقم شتوي دهب بـ 600 ألف جنيه.

و جاءت بعض التعليقات الساخرة من رواد السوشيال ميديا: “مش هيدفينى الفوس هدفينا أكتر”.

May be an image of jewellery
May be an image of jewellery

وقد هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، مع منتصف التعاملات، بعد فترة من التذبذب بين ارتفاع واتخفاض، حيث انخفض الجرام 45 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 يناير

ورغم من ارتفاع أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع السعر العالمي، إلا أن الأسعار ما زالت متراجعة عن أعلى مستوى له، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1750 جنيه للجرام.

طقم شتوى من الذهب يبلغ 600 الف جنية يثير ضجة على السوشيال ميديا طقم ذهب طقم ذهب شتوى

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طقم شتوى من الذهب يبلغ 600 ألف جنية يثير ضجة على السوشيال ميديا

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