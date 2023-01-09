حدث ليلًا| بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد اقتحام مبنى الرئاسة في البرازيل.. بعد انباء تدهور صحته.. عادل إمام يصور إعلانا جديدا.. حسن الخاتمة.. سكرات الموت تسقط مصلِ في المسجد

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انتشرت في الساعات القليلة الماضية انباء تفيد تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل امام، وهي شائعات ليس لها أساس من الصحة.

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد شهدت اليوم حالة من عدم الاستقرار بدات غرباً وإمتدت مع تقدم ساعات النهار، وذلك بسبب حالة من المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ومنخفض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن محافظات الشمال و الدلتا والقاهرة الكبرى، شهدوا تساقط أمطار مابين متوسطة وشديدة الغزارة صاحبها سقوط حبات من البرد.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، عن إدانته لاقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، مبنى الرئاسة والبرلمان في البرازيل.

نشر الفنان تامر حسني صورًا من حفله الغنائي في الشارقه بالامارات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.. المزيد

أدانت فرنسا اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية.

نشرت مقدمة محتوي اليوميات الشهيرة عبر السوشيال ميديا بـ “ام خالد” صورا لاقت إعجاب الآلاف خلال ساعات بسيطة من لقائها بالإعلامية ريهام سعيد عبر برنامجها الجديد “صبايا الشمس” وذلك بصحبة زوجها “محمد” وابنها “خالد” معلقة: “انتظروني في حلقه حلوة اوي مع حبيبتي ريهام”.

تداول رواد السوشيال ميديا ڤيديو للراقصة هندية وهي تقوم بإلقاء كلبها المكسور في الشارع، مما تسبب في هجوم كبير عليها. وخرجت هندية، تعلق على الأمر من خلال ڤيديو لايف لها قالت من خلاله: “ أه رميت الكلب في الشارع انا حرة، محدش يحاسبني، كل واحد على راسه بطحة انا معليش بطحة، عاملين فيها بتعرفوا في الانسانية

تقدمت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإقتراح برغبة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ووزير الثقافة، بشأن "إدراج اللغة القبطية والترانيم المقتبسة من تراث مصر القديمة على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي"،

شهدت محافظة القاهرة هطول أمطار غزيرة ضمن حالة من الطقس السيئ تضمنت حبات البرد والثلوج على بعض المناطق أمس الاثنين ، وتساءل الكثير عن هل يتم تعليق الامتحانات اليوم بسبب الطقس السيئ.

قال رضا عبد العال، محلل ، ان رئيس نادي الزمالك خائف ان يجلس مع المدير الفني للنادي، مضيفا، ان فيريرا اهدر 5 نقاط في الدوري المصري ومرتضي منصور لديه الاحقية التامة ان يجلس معه ويعرف سبب اهدار النقاط .

ياسمين عز تثير الجدل بصورة كبيرة بتصريحاتها الجدلية عن الرجال وخاصة الأزواج، والطريقة التي يجب أن تتعامل بها الزوجة مع زوجها في البيت، وهي النصائح التي يعتبرها الكثيرون تقليل من قيمة المرأة والزوجة في العلاقة الزوجية، بينما يعتبرها البعض طبيعية.

أبهرت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وتبيع الليمون، الإعلامية ريهام سعيد ومتابعيها بجمال صوتها الذي وصفته الفتاة بأن الكثيرون يشبهونه بقدوتها في الغناء الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنانة أصالة نصري.

شاركت الفنانة منة فضالي صورة من كواليس مسلسل “العمدة”، المقرر عرضه بموسم رمضان 2023، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.. المزيد

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الاثنين، أن 28 طائرة مقاتلة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية على مدى الـ 24 ساعة الماضية.

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه غير قادر على إقالة طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب وجود معارضة شديدة داخل مجلس الإدارة. وقال عامر في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: «هناك 5 أعضاء داخل مجلس إدارة نادي سموحة، يعترضون قراراتي بإقالة طارق العشري، وهؤلاء الأعضاء

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الأحد قرارا بحظر رفع أي علم فلسطيني في الأماكن العامة داخل الأراضي الإسرائيلية.

يعد الصداع شائع بين الرجال والنساء من جميع الأعمار لأسباب مختلفة. في حين يعاني البعض من صداع مستمر ومزمن بسبب حالات مثل الصداع النصفي، يعاني البعض الآخر من نوبات من الصداع لأسباب مؤقتة مثل قلة النوم، ووقت طويل أمام الشاشات، والإجهاد، وما إلى ذلك، لكن هل تعلم أن نظامك الغذائي أيضًا يمكن أن ينتهي حتى

شارك المطرب حسن شاكوش، صورة برفقه عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.. المزيد

يهتم الكثير بـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023،....

أعلن حاكم مقاطعة برازيليا، إيبانيس روشا، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونجرس، والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة البرازيلية.

وقف الرجل شامخ يصلي في المسجد، وبينما كان يمارس طقوس الصلاة من سجود وركوع وتلاوة الآيات صعدت روحه إلى الله دون رجعة. "حسن الخاتمة "كانت هي الجملة التي رددت على ألسنة كل من شاهد لحظة وفاة الرجل في الصلاة، ويدعون بها لأنفسهم. أجواء أوروبية.. شوارع العاشر من رمضان مغطاة بـ

تفقد الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الإثنين، القصر الرئاسي والمحكمة العليا فور عودته إلى العاصمة برازيليا بعد اقتحامها الأحد جانب مؤيدين للرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين ، مقارنة بالسعر الذي وصلت إليه الخميس 15 ديسمبر، إذ عاد سعر الجرام عيار ..

بجانب رصيف في إحدي شوارع محافظة الجيزة، تجلس الحاجة صابرين، والتي تبلغ من عمرها 70 عام، تبيع الخضرة بمقابل مادي بسيط، حتي تحصل علي لقمة عيشها لتقدر علي دفع إيجار مسكنها وتوفير الأكل لها ولبناتها.. المزيد

شهدت مدينة قطور البلد بمحافظة الغربية مساء اليوم استمرار موجه من الحزن والوجيعة علي وجوه الأسر والعائلات حزنا عقب انتهاء تشييع جثمان اسماعيل نعمت الله في العقد السابع من العمر ، الذي توفي اول أمس أثناء أداء ركعتي

مأساه تعيشها الحاجة عنايات، والتي تبلغ من العمر 67 عامًا، بسبب ابنائها الذين لا يدركون معني الرحمة، وقاموا بطردها من المنزل وتهديدها بقتلها عند الرجوع للمنزل مرة أخري.. المزيد

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين، سجلت البيضاء بين 57 و 59 جنيهًا في المزرعة لتصل للمستهلك لأول مرة بين 60-63 جنيها...