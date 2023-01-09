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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعاني من صداع باستمرار.. توقفي عن هذه الأطعمة فورا

صدى البلد

يعد  الصداع شائع بين الرجال والنساء من جميع الأعمار لأسباب مختلفة. في حين يعاني البعض من صداع مستمر ومزمن بسبب حالات مثل الصداع النصفي، يعاني البعض الآخر من نوبات من الصداع لأسباب مؤقتة مثل قلة النوم، ووقت طويل أمام الشاشات، والإجهاد، وما إلى ذلك، لكن هل تعلم أن نظامك الغذائي أيضًا يمكن أن ينتهي حتى يسبب لك الصداع؟

فيما يلي وفقا لموقع هيلث لاين قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تسبب الصداع


1. الجبن

 يمكن أن يكون الجبن، الذي يحبه الكثيرون بسبب قوامه اللزج الغني، هو السبب وراء صداعك. لأنهيحتوي على مادة التيرامين التي تسبب انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى حدوث صداع.

2. الشوكولاتة

 في حين أن تناول حبة شوكولاتة واحدة قد لا يؤذي رأسك بالضرورة، فإن تناول 4-5 قطع أو علبة كاملة قد يسبب لك صداعًا شديدًا لاحتوائه على مادة الكافيين والتيرامين.

3.الحليب

 يعتبر سببًا شائعًا للصداع، خاصة إذا كنت تعانين من حساسية عدم تحمل اللاكتوز.

4.ثمار الحمضيات

بسبب وجود الأوكتوبامين، قد تسبب الحمضيات الصداع. الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الفاكهة الحمضية يمكن أن يصابوا بصداع بالبرتقال والليمون الحلو والليمون والجريب فروت.


5.المحليات الصناعية

يستخدم الكثير من الناس المحليات الصناعية بدلاً من السكر. ومع ذلك، تحتوي على الأسبارتام الذي يقلل من مستويات الدوبامين ويؤدي إلى الصداع.
الأطعمة الشائعة الأخرى المسببة للصداع هي الملفوف، واللحوم المقددة، والأسماك المعلبة، والفول السوداني أيضاً بعض الأطعمة التي قد تسبب الصداع هي المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بما في ذلك القهوة والشاي والكولا والأسبارتام واللحوم المحتوية على النترات بما في ذلك النقانق والنقانق واللحوم الباردة والبيبروني واللحوم المعالجة أو المعالجة الأخرى.
كما أن تغيرات الطقس في بعض الأحيان، والروائح القوية، والعطور، والأضواء الساطعة، وفترة الحيض تؤدي أيضًا إلى حدوث صداع.

 

الصداع النصفي قلة النوم الشوكولاتة

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