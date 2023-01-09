حسن الخاتمة.. سكرات الموت تسقط مصلِ في المسجد| فيديو

وقف الرجل شامخ يصلي في المسجد، وبينما كان يمارس طقوس الصلاة من سجود وركوع وتلاوة الآيات صعدت روحه إلى الله دون رجعة.

"حسن الخاتمة "كانت هي الجملة التي رددت على ألسنة كل من شاهد لحظة وفاة الرجل في الصلاة، ويدعون بها لأنفسهم.





ففي مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر الرجل وهو داخل أحد المساجد ليؤدي الصلاة وبينما يقوم في السجود والركوع بدا عليه التعب.





حيث امسك بعينيه ثم اخرج منديل من جيبه ليمسح عن وجهه وانفه، اكمل صلاته وبعد السلام ازداد التعب اكثر فأكثر حيث ودمع يده علىراسه ولم يتمكن من القيام من مكانه.





ظل هكذا حتى لاحظ المصلين من حوله وقاموا لإنقاذه ولكن كانت روحه قد خرجت إلى ربها، وتوفي الرجل في المسجد.





لم يوضح الفيديو مكان الحادث أو بأي دولة ، ولكن متابعي كاميرا المراقبة كانت لهجتهم تدل بأنهم غير مصريين.

https://fb.watch/hX5HK8Jk7X/?mibextid=v7YzmG