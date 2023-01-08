انفجرت مثل كرة نارية.. طلب غريب من قائد طائرة قبل تحطمها بلحظات

طلب طيار من إدارة المطار بتجهيز مشروب بيرة له قبل تحطم طائرة عند الهبوط، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 104 أشخاص.

انفجرت طائرة الخطوط الجوية الإيبيرية رقم 602 بشكل مدمر عند اصطدامها بجبل في إيبيزا ، إسبانيا في يناير 1972 في حادث غريب عند الهبوط.

كان إجمالي 98 راكبًا يقومون برحلة قصيرة من مطار فالنسيا في البر الرئيسي إلى جزيرة البليار ، لكنهم تحملوا لحظاتهم الأخيرة عند النزول إلى المدرج.

كانت طائرة Sud Aviation SE 210 Caravelle تقل طاقمًا مكونًا من ستة أفراد ، بمن فيهم القبطان خوسيه لويس بالستر سيبولفيدا ، الذي كان يبلغ من العمر 37 عامًا ، وكان لديه 7000 ساعة من الخبرة في الطيران تحت حزامه.



كان كل شيء يسير بسهولة منذ الانطلاق عبر بحر البليار حتى استعدت الرحلة للهبوط، طلب الطيار الذي يدعى "سيبولفيدا" من مطار إيبيزا عبر الراديو الإذن بالنزول إلى ارتفاع 5500 قدم في حوالي الساعة 12.15 ظهرًا ، ووفقًا لمصادر المطار ، قال الطيار مازحا خلال المكالمة "أحضر لي بيرة جاهزة، نحن نقترب من الهبوط".

وبحسب ما ورد استمرت المحادثة بين الطائرة حتى وصلت الطائرة إلى ما يقل عن 2000 قدم عند اقترابها من Runway 07 عندما هبطت إلى ما دون 2000 قدم.

وفقًا للتحقيق في الحادث، لم يسجل سيبولفيدا ولا سانشيز مدى خطورتهما مع جبل أتالاياسا في طريقهما، اصطدمت الرحلة 602 بالجبل على بعد 90 قدمًا تقريبًا تحت قمته التي يبلغ ارتفاعها 1515 قدمًا وانفجرت مثل كرة نارية عند الاصطدام، ولم يخرج أحد من الحطام حيا.

ويمكن إلقاء اللوم على سوء الأحوال الجوية في الكارثة حيث كانت الظروف ملبدة بالغيوم مع السحب المكسورة.

تم الاستنتاج، أن الطيار فشل بشكل مأساوي في الحفاظ على الحد الأدنى لارتفاع الطيران من أجل الاقتراب البصري من Runway 07.