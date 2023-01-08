عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انفجرت مثل كرة نارية.. طلب غريب من قائد طائرة قبل تحطمها بلحظات

صدى البلد

طلب طيار من إدارة المطار بتجهيز مشروب بيرة له قبل تحطم طائرة عند الهبوط، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 104 أشخاص.

انفجرت طائرة الخطوط الجوية الإيبيرية رقم 602 بشكل مدمر عند اصطدامها بجبل في إيبيزا ، إسبانيا في يناير 1972 في حادث غريب عند الهبوط.

txt

عبر تمثال سيليكون| زوج يعيد زوجته للحياة مرة أخرى.. شاهد

txt

سريع الانتشار.. متغير جديد لـ فيروس كورونا يتفشى في أمريكا

كان إجمالي 98 راكبًا يقومون برحلة قصيرة من مطار فالنسيا في البر الرئيسي إلى جزيرة البليار ، لكنهم تحملوا لحظاتهم الأخيرة عند النزول إلى المدرج.

كانت طائرة Sud Aviation SE 210 Caravelle تقل طاقمًا مكونًا من ستة أفراد ، بمن فيهم القبطان خوسيه لويس بالستر سيبولفيدا ، الذي كان يبلغ من العمر 37 عامًا ، وكان لديه 7000 ساعة من الخبرة في الطيران تحت حزامه.


كان كل شيء يسير بسهولة منذ الانطلاق عبر بحر البليار حتى استعدت الرحلة للهبوط، طلب الطيار الذي يدعى  "سيبولفيدا" من مطار إيبيزا عبر الراديو الإذن بالنزول إلى ارتفاع 5500 قدم في حوالي الساعة 12.15 ظهرًا ، ووفقًا لمصادر المطار ، قال الطيار مازحا خلال المكالمة "أحضر لي بيرة جاهزة، نحن نقترب من الهبوط".

وبحسب ما ورد استمرت المحادثة بين الطائرة حتى وصلت الطائرة إلى ما يقل عن 2000 قدم عند اقترابها من Runway 07 عندما هبطت إلى ما دون 2000 قدم.

txt

الأمير هاري يشن هجومًا على أخيه «ويليام» وزوجته كيت

txt

غيرت لون عيني .. الابن غير الشرعي لـ الملك تشارلز يفضح المستور

وفقًا للتحقيق في الحادث، لم يسجل سيبولفيدا ولا سانشيز مدى خطورتهما مع جبل أتالاياسا في طريقهما، اصطدمت الرحلة 602 بالجبل على بعد 90 قدمًا تقريبًا تحت قمته التي يبلغ ارتفاعها 1515 قدمًا وانفجرت مثل كرة نارية عند الاصطدام، ولم يخرج أحد من الحطام حيا.

ويمكن إلقاء اللوم على سوء الأحوال الجوية في الكارثة حيث كانت الظروف ملبدة بالغيوم مع السحب المكسورة.

تم الاستنتاج، أن الطيار فشل بشكل مأساوي في الحفاظ على الحد الأدنى لارتفاع الطيران من أجل الاقتراب البصري من Runway 07.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

تصريحات نارية من أحمد فتوح بعد هجوم مرتضي منصور.. وحقيقة الانضمام للأهلي

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد حاسم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

موضوعات متعلقة

عبر تمثال سيليكون| زوج يعيد زوجته للحياة مرة أخرى.. شاهد

سريع الانتشار.. متغير جديد لـ فيروس كورونا يتفشى في أمريكا

الأمير هاري يشن هجومًا على أخيه «ويليام» وزوجته كيت

غيرت لون عيني .. الابن غير الشرعي لـ الملك تشارلز يفضح المستور

عقب وصولهما السعودية.. حقيقة زواج كريستاينو رونالدو وجورجينا

سرقوا شعاراته .. حفيدة نيلسون مانديلا تشن هجومًا على هاري وميجان

القصر الطائر.. مشاهد من طائرة كريستيانو رونالدو الفارهة

سعر خيالي وأحجار نادرة.. سر ساعة رونالدو الخضراء

ترشيحاتنا

بالتزامن مع عيد الميلاد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-1-2023 في الأسواق

عرض كبير من الأهلي لضم لاعب فيوتشر.. وكولر يصر على عمر كمال عبد الواحد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

كيف يستجاب دعاؤك من أول مرة ؟

علاجات فورية توقف آلام الأذن في الشتاء

أمطار مطروح شكل تانى .. سعادة قاطني الصحراء لامتلاء الآبار بالمياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ