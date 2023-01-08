داء الفيل.. طفلة تولد بحالة مرضية نادرة في يديها

وُلدت طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر بحالة نادرة للغاية بعدوى مهددة للحياة تسببت في تضاعف حجم ذراعيها.

وُلدت "جورني" بحالة تؤدي إلى عدم عمل الجهاز اللمفاوي بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في النصف العلوي من جسدها.

هذا المرض، المسمى التشوه اللمفاوي الوعائي الواسع، يجعل من الصعب عليها محاربة أي عدوى لكنها أصيبت مؤخرًا في ذراعها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



قالت والدتها "ميل أوكونو" إن الأطباء اكتشفوا الخراجات تحت ذراعي جورني أثناء فحص 4D بينما كانت ميل في الأسبوع 16 من الحمل ونصحوها بإنهاء الحمل.

لكن ميل رفضت معتقدة أن ستنجو من الحمل، وفي الأشهر الثمانية الماضية ، سافر جورني إلى مستشفى جريت أورموند ستريت للبحث عن علاج يناسب حالة الطفلة.

أصيبت بحالة خطيرة من التهاب النسيج الخلوي - عدوى بكتيرية - في ذراعيها قبل عيد الميلاد بقليل وتم نقلها إلى المستشفى مع الأطباء الذين يكافحون للسيطرة على العدوى بالمضادات الحيوية.

قالت ميل: "تضاعف حجم ذراعها وكان جلدها يتكسر، لذا كان لابد من تناول المضادات الحيوية. لديها الكثير من الجلد الزائد على ذراعيها لدرجة أن المضادات الحيوية لا يمكن أن تصل إلى أجزاء من جسدها التي تحتاجها".



قالت تينا جدة جورني إنه على الرغم من عدم وجود علاج لحالتها، إلا أنهم يأملون في الحصول على علاج للمساعدة في تخفيف آلامها.