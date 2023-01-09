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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أجواء أوروبية.. شوارع العاشر من رمضان مغطاة بـ اللون الأبيض

صدى البلد

اجواء ملبدة بالغيوم. وسماء مكسوة بالسحب تنذر بسقوط الأمطار بغزارة، وبالفعل اخذت الامطار تتساقط في محافظات ومدن مصر المختلفة على مدار اليوم وبدرجات متفاوتة.

 

ففي مدينة العاشر من رمضان كانت الأمطار على اشدها وتساقطت الثلوج بكثرة حتى تحولت الشوارع لـ اللون الابيض.


 

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وقد شارك سكان مدينة الشاعر من رمضان صور على مواقع التواصل الاجتماعي لـ الثلوج المبهرة التي غطت المدينة وكتب أحدهم "الدنيابتمطر رد معمر في العاشر من رمضان".


 

" قطعة من اوروبا" ، "احنا عايشين في اوروبا" كانت تلك هي التعليقات على الوضع في المدينة التي يفتخر بها أهلها"العاشر يا دولة".


 

بينما تساءل سكان المدينة عن كيفية الذهاب إلى العمل في وسط تلك الثلوج والامطار ، كما طرح الطلاب السؤال ذاته عن كيفية الذهاب إلى الامتحانات.
 

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ومن العاشر من رمضان حيث الثلوج الأوروبية إلى مدن القاهرة الجديدة وتحديدًا مدينة بدر التي غرقت في مياه الأمطار.


 

وقد شهدت عدد من المحافظات تساقط امطار مصحوبة بـ البرق والرعد.

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