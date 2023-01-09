تداول 30 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 30000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 576 شاحنة و 362 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 200 شاحنة و 322 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع ، 376 شاحنة و 40 سيارة .



ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس والسفينة VENUSE J وعلي متنها 20000 طن فوسفات متجهة إلي الهند وغادرت السفينتين الحرية ودليلة ، كما تم تداول 2600 طن بضائع عامة ومتنوعة 181 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 848 راكب بموانيها .

