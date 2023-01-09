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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم كريستيان بيل الجديد The Pale Blue Eye يتصدر مشاهدات نتفليكس

The Pale Blue Eye
The Pale Blue Eye

تصدر فيلم كريستيان بيل الجديد The Pale Blue Eye قائمة مشاهدات الأفلام عبر منصة نتفليكس، بعد طرحه يوم 6 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يحقق أرقام مشاهدات عالية. 

فيلم The Pale Blue Eye عمل ينتمي لفئة الأعمال المثيرة والمشوقة، وتدور أحداثه حول محقق جرائم شهير يجند شخصا ليساعده في حل لغز الجرائم التي وقعت في إحدى المدن وكشف هوية المجرم. 

 

يشارك كريستيان بيل في بطولة فيلم The Pale Blue Eye كل من جيليان أندرسون، لوسي بوينتون، وهاري ميلينج، توبي جونز، وهو من إخراج سكوت كوبر، وتمتد أحداثه على مدار أكثر من ساعتين. 

 

تضم قائمة الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس العديد من الأفلام المصرية منها موسى، وللإيجار، وقفة رجالة، فرق خبرة، والسباحتان. 

وتصدر مسلسل نتفليكس الجديد kaleidoscope، الذي افتتحت به المنصة العالمية العام الجديد بعدما طرحته يوم 1 يناير، قوائم المشاهدة وخاصة في مصر، رغم تقييماته السيئة، ثم تراجع للمرتبة الثانية.

 

مسلسل kaleidoscope الذي تحمل كل حلقة منه اسم لون معين، ويمكنك مشاهدتها بمفردها لمعرفة جزء من تفاصيل خطة السرقة الشهيرة، لم يقنع المشاهدين بحجته. 

 

تدور أحداث مسلسل kaleidoscope حول عملية سرقة كبري، تحمل طابع الثأر، من صديقه لزميله القديم الذي باعه وتسبب في دخوله السجن، ثم افتتح مشروعه الخاص وأصبح من مشاهير مانهاتن. 

 

تمكن بطل kaleidoscope من تنفيذ خطته، وسرقة زميله القديم، وإيداعه في السجن بدلا منه، لكن دون أن يفهم المشاهدين ما حدث، إلى جانب الآداء الضعيف من الممثلين. 

 

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