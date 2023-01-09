وزير الإسكان يصدر حركة تكليفات بأجهزة بني سويف الجديدة والشروق وحدائق العاصمة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تكليفات جديدة بأجهزة مدن بني سويف الجديدة والشروق وحدائق العاصمة.

وطبقاً للقرار، يتولى المهندس محمد عصام الدين محمد فتحي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة اعتباراً من 28/1/2023، والمهندس علي محمد سعد علي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس علاء عبد اللاه علي مصطفى، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.