توفي 5 من عائلته..تعرف على مرتل القرآن بعزاء نجل جورج وسوف

ظهر الشيخ ياسر الصالح في عزاء ابن جورج وسوف وهو يرتل القران الكريم ، حيث أكد ان ذلك جاء بناء على طلب سلطان الطرب.

ونرصد أبرز معلومات عنه

_الشيخ ياسر الصالح هو شيخ شهير و يشارك في العديد من عزاء المشاهير

_تعرض الشيخ ياسر الصالح لوعكة صحية مؤخرا دخل على أثرها المستشفى

_فقدهم في شهر واحد من وفاة أمه مروراً بصهره وخالته وأخو زوجته وأخيراً أخته.

جورج وسوف والشيخ ياسر الصالح

كشف الشيخ الشيخ ياسر الصالح عن مفاجأة بشأن تلاوته للقرآن الكريم في عزاء نجل جورج وسوف .

وقال الشيخ ياسر الصالح : "الوسوف يحفظ ويتلو من القرآن وطلب مني الاستماع لهذه السورة".

طلب الفنان جورج وسوف خلال عزاء والده وديع ان تتلى آيات من القرآن الكريم تتلى ضمن العزاء الذي أقيم في الكفرون بسوريا .

ولقى هذا الفعل استحسان كثير من رواد السوشيال ميديا ؛ والذين اكدوا ان جورج وسوف يريد أرسال رسالة ان كل الاديان مرتبطة ببعضها البعض .

لطم على وجهه..جورج وسوف ينهار ويقبل نعش ابنه

انهار الفنان جورج وسوف في البكاء اثناء توديعه لنجله الراحل وديع جورج وسوف .

وقام جورج وسوف بتقبيل نعش ابنه قبل دفنه ؛ في الوقت الذي قام باللطم على وجه وراسه من صدمة الفراق .

الهجوم علي مايا دياب:

لقت الفنانة مايا دياب ؛ هجوما كبير من الجمهور بعد منشورها عن صورة وديع جورج وسوف في المستشفي بعد وفاته

وكتبت مايا دياب على حسابها عبر تويتر :" لكل اللي صوّروا ونشروا صورة الراحل ‎#وديعجورجوسوف في المستشفى ، في الله يا بلا ضمير وبلا وجدان ارحموا العيلة والناس والمحبين والله عيب..انتوا بلا شرف".

لترد احدي المتابعات قائلة :" بلاها الدراما الزايدة ماحدا صور ولا نشر اي صورة من وين بتجيبي الكلام ولا حابة تعملي قصة على حساب الموت".

علم صدى البلد ان سبب تأخر دفن وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف يعود لأسباب خاصة بالتحقيق في وفاته والمطالبة بتشريح الجثة للتاكد من سبب الوفاة.

وتنوى اسرة جورج وسوف التاكد من حدوث خطا طبي لوديع ؛ والذي تسبب في وفاته وحدوث مضاعفات له وان الوفاة كانت بسبب خطأ طبي .

جنازة ابن جورج وسوف :

اعلن الفنان جورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع ؛ وذلك بعد ان وافته المنية.

وكتب جورج وسوف عبر صفحته على فيس بوك:"المنتقل الي رحمته تعالي يوم الجمعة متتمما واجباته الدينية ؛ يحتفل بالراحة النفسية الساعة الحادية عشر من قبل الظهر يوم الاحد ٨ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس ( مارنقولا)؛الاشرفية .

تابع: ثم ينقل جثمانه الي مسقط راسة مفروم حيث تقام صلاة البخور لراحه نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس ؛ كفرون ثم يواري المصري في مدافن العائلة.