عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه ستُوجد مفاجآت لجمهور الفريق وأعضاء الجمعية العمومية بعد قليل.

ونشر مرتضى منصور منشورًا عبر صفحته على “فيس بوك” جاء فيه:"|بعد قليل مفاجآت سارة لاعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك يعلنها المستشار مرتضي منصور علي صفحته الشخصية وقناة نادي الزمالك".



وأكد مصدر مقرب من اللاعب أحمد فتوح، أن ظهير نادي الزمالك قرر الاعتذار إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، عما بدر منه قبيل مباراة الفريق أمام الداخلية في الدوري.

وغاب أحمد فتوح عن تدريبات الزمالك لـ 3 أيام متوالية، بعد اتهام مرتضى منصور له بتعاطي المخدرات.

وقال مصدر مقرب من أحمد فتوح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن إسماعيل يوسف المدرب العام لـ الزمالك، تواصل مع اللاعب، طالبًا منه إغلاق الصفحة والتركيز في مشواره مع الفريق، خاصة وأن اللاعب يمتلك مستقبلًا كبيرًا.

وأشار المصدر إلى أن فتوح اقتنع بنصائح إسماعيل يوسف، وقرر الاعتذار لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أن يتواجد بمقر النادي لحل الأزمة نهائيًا، والعودة لصفوف الفريق بشكل طبيعي.

وكان عبدالله جمعة رفيق أحمد فتوح في واقعة الاتهام بتعاطي المخدرات، قد توجه باعتذار لـ مرتضى منصور عما بدر منه.