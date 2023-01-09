شهادات الـ25% توجه ضربة قاضية لـ الدولار|تفاصيل

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هناك العديد من العملاء تنازل عن الدولار مقابل شراء الشهادات ذات العائد 25%.

وأضاف “أبو الفتوح”، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": الشهادات الجديدة جذبت أصحاب الودائع الدولارية، وفيه ناس تنازلت عن ودائع دولارية من أجل شراء الشهادات الجديدة بعائد 25%".

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،: "الشهادة الجديدة تحقق عائدا جيدا للمواطنين"، لافتا: "الشهادة الجديدة جذبت عملاء من خارج مصر".

وأوضح أن شهادة الـ 25% متاحة شرائها لأي شخص (مصري - عربي - أجنبي)، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة جذّبت أصحاب الودائع الدولارية؛ لأنها تُحقق عائدًا جيدًا للمواطنين، وهناك مواطنين من خارج مصر تمكنوا من شراء الشهادة من خلال حساب بنكي.



وأشار إلى أنه "لدينا شهادة لمدة سنة بعائد شهري نسبته 22.5%"، موضحا: "مصر متنوعة في إيرادتها الدولارية من بينها التصدير وأموال المصرية في الخارج وقناة السويس والسياحة"، لافتا: "حصيلة بيع الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر سجلت نحو 155 مليار جنيه"، مؤكدا: "هناك ثقة في القطاع المصرفي المصري".

وأوضح يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن "50% من مبلغ الشهادات كان موجودا، والناس كسرتها من أجل الشهادة الجديدة و50% أموال جديدة".

