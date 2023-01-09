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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة عاجلة من البنك الأهلي للمواطنين بشأن شهادات الـ 25%.. فيديو

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الشهادات الجديدة ذات العائد 25% حققت الهدف من طرحها.

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رد ناري من البنك الأهلي على تحقيقه خسائر بسبب الشهادات

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80 مليار جنيه.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن حصيلة بيع شهادات 25%

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" من تقديم الإعلامي أحمد موسى المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشهادات حققت الغرض منها ولا يمكن تحديد موعد إيقافها".

ونصح  يحيي أبو الفتوح، المواطنين بشراء الشهادات، قائلا: "الشهادات فرصة جيدة في هذا الوقت".

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن الشهادات الجديدة تساهم في مواجهة التضخم".

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