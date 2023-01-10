محمد البدراوي يشارك فى مسلسل «وش الريح» مع إياد نصار

أعرب الفنان محمد البدراوي عن سعادته الشديدة لمشاركته في مسلسل وش الريح المقرر عرضه علي منصة شاهد الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره.

ويظهر البدراوى في العمل مجسدا دور وكيلاً للنائب العام ويباشر التحقيقات فيه ، ويستمر أبطال المسلسل في تصوير ما تبقى من مشاهد المسلسل، وذلك خلال الفترة الحالية.



ويذكر أن البدراوى صاحب ال 28 عام شارك في السباق الرمضانى في السنة الماضية

والمسلسل من بطولة هند صبري و إياد نصار و ماجد المصري و هدى المفتي و نهى عابدين و علي الطيب





ومن ضمن تفاصيل المسلسل أنه تنشأ قصة حب بين الفنان إياد نصار والفنانة هند صبري . والمسلسل مكون من 45 حلقة من إخراج أحمد خالد موسى و محمد يحى وهو مقتبس من أحداث المسلسل الأمريكي (The Good Wife) وتدور أحداث المسلسل في نطاق درامي رومانسي