أخبار تهمك.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ48 ساعة القادمة.. أخر مستجدات سعر الدولار أمام الجنيه



أخبار تهمك.. نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، عددًا من الأخبار الخدمية اليوم الثلاثاء 10-1-2023 عن حالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية.





الأرصاد الجوية تزف بشرى عن طقس الـ48 ساعة القادمة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن البلاد ستشهد اليوم مزيد من التحسن في الحالة الجوية، متابعة: سيكون هناك زيادة لفترة سطوع أشعة الشمس نهارا.

وأضافت: البلاد ستتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وسنتحصر فرص الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

واسترسلت: نتأثر بشبورة مائية خلال الصباح الباكر والساعات الأخيرة من الليل، والتي ستؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، منوهة بانخفاض درجات الحرارة بشكلًا تدريجيًا على أغلب المحافظات.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ليلا، لتصل إلى 8 درجات في بعض المحافظات، مشددة على أن الطقس ليلا سيكون شديد البرودة.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس شتوي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري وبارد على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، بارد فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء .

بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-1-2023



القاهرة الصغرى. 13. والعظمى 19



الإسكندرية الصغرى 13. والعظمى 19



الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20



الدقهلية الصغرى 11. والعظمى19



الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22



المنيا الصغرى 8. والعظمى. 20







أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 10-1-2023



كا استعرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والتى تقدمه الإعلامية داليا أيمن وهند النعساني ، تقرير فيديو عن أسعار العملات العالمية الثلاثاء 10-1-2023

أسعار العملات. شراء. بيع

الدولار الأمريكي 27.55 27.62

اليورو. 29.43 29.52

جنيه إسترليني . 33.45 32.54

ريال سعودي. . 7.33 7.35

دينار كويتي. . 89.98. 90.52



