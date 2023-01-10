18 يوما | عطلات رسمية فى عام 2023 .. اعرفها

مع بداية عام جديد 2023 يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة الإجازات العطلات الرسمية والتي يعتبرها البعض فترة راحة عن العمل خاصة للموظفين فى القطاع الخاص والحكومي.

عطلات رسمية فى 2023

ويتضمن عام 2023 عطلات رسمية كثيرة من الأعياد الدينية والقومية والمناسبات الوطنية حيث يصل عدد العطلات الرسمية ل 18 يوما خلال عام 2023 والتي من بينها مناسبة خاصة بالقوات المسلحة وأخري بالشرطة.



أهم الأعياد والمناسبات الرسمية بالسنة الجديدة 2023

وبدأ العام الجديد 2023 بأولي الأعياد الرسمية والتي وافقت السبت 7 يناير حيث يحتفل المصريون بعيد الميلاد المجيد كما منحت الحكومة يوم الاحد 8 يناير يوم إجازة مدفوعة الأجر.

ثم تأتي ثاني المناسبات الرسمية فى 2023 إجازة قوة 25 يناير الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

عطلات رسمية فى عام 2023

ووتتمثل أهم العطلات الرسمية فى 2023 فيما يلي

- يأتي إجازة يوم الأحد 8 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

- كما أن العطلات الرسمية فى عام 2022 تتضمن إجازة الأربعاء 25 يناير، بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

- إجازة الاثنين 17 أبريل، بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم تأتي ضمن أعلن عطلات رسمية موجودة في عام 2023

-وتشمل الأعياد الرسمي فى 2023 إجازة من الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

- كما يضم العام الجديد 2023 إجازة الثلاثاء 25 أبريل، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

-كما أنه يتم منح إجازة يوم الاثنين 1 مايو، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

- إجازة من الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

- أما إجازة الجمعة 30 يونيو، تأتي بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

- كما تتضمن عطلات 2023 إجازة الأربعاء 19 يوليو، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

-وفينا يخص الأعياد القومية فأن إجازة الأحد 23 يوليو، تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- وتأتي إجازة الأربعاء 27 سبتمبر، بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.

- وفى أخر العطلات الرسمية لعام 2023 تأتي إجازة الجمعة 6 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).