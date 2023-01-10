محافظ الجيزة يوجه بالتعاون مع هيئة المترو لتطوير ورفع كفاءة شوارع إمبابة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهات المعنية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق لوضع مخطط تطوير محيط مسار محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق المار بشوارع مطار إمبابة والبوهى والقومية بأحياء شمال الجيزة والوراق من حيث رفع كفاءة الشوارع والرصف وتحسين الحركة المرورية وذلك أسوة بما تم تنفيذه بمحيط محطة مترو انفاق الكيت الكات التابعة للمرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمعاينة مسار المترو بتلك الشوارع والمواقع الواقعه أسفل محطات ( إمبابة، البوهى ، القومية ، الطريق الدائرى ) لمعاينة مقترحات التطوير على الطبيعة والتوجيه ببحثها .

وشدد المحافظ على ضرورة ان تشمل الأعمال إستثمار كافة المساحات أسفل وبمحيط المسار لإقامة مواقف وساحات إنتظار وأسواق حضارية ومنافذ للخدمات، و تحديث لشبكة الإنارة وتوفير شبكة صرف لمياه الأمطار ونقل اكشاك الكهرباء والغاز على الجزيرة الوسطى لمنع اعاقة المرور.

كما شدد المحافظ علي ضرورة تحقيق الاستغلال الامثل للساحات والمساحات المتواجدة لمنع الممارسات العشوائية بها، على أن تتم الأعمال بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ تخطيط مرورى مثالى للمواقع الكائنة أسفل وبمحيط مسار المترو وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة الي جانب رفع كفاءة محاور البوهى والقومية للقضاء على مشاكل المرور بشوارع ( المطار والبوهى والقومية ومتفرعاتهم) وحتى الطريق الدائرى وضمان تحقيق السيولة المرورية بمحيط المحطات والتقاطعات لمنع الإزدحام.

وفى هذا الشأن أشار المحافظ إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني مناطق إمبابة والقومية بصورة حضارية لتحقيق نقلة شاملة بتلك المناطق .

وشدد المحافظ على رئيس حى شمال الجيزة ومسئولى حى الوراق والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بمنع تراكم المخلفات وازالة التعديات والإشغالات ومنع اية معوقات للحركة المرورية أو للأعمال الإنشائية لمترو الأنفاق وسرعة الإنتهاء من أعمال نقل المرافق فى أسرع وقت لبدء أعمال التطوير.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة و محمد نور السكرتير العام المساعد ومسئول الإدارة العامة لمرور الجيزة ومسئول الهيئة القومية لمترو الأنفاق ورئيس حى شمال الجيزة ومديرى مديريات الإسكان والطرق والتموين ورئيس جهاز السرفيس ومديرى الإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.

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