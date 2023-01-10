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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاوز يتصور معايا.. خلاف بين فيفي عبده والنادل الروبوت في الرياض| شاهد

فيفي عبده
فيفي عبده

بطريقة ساخرة، استقبلت الفنانة فيفي عبدة النادل الروبوت في الرياض، لأول مرة، وكانت منبهرة بحديثه وطريقته في تقديم طلباتها، وذلك في فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

 

وظهرت فيفي عبدة في الفيديو، وهي تتحدث للنادل الروبوت، التي أصرت على أنه أنثى، وحاولت التواصل معه بشكل كوميدي قائلة:" عاوزة تتصور معايا.. وبتقولي عندها شغل تاني.. طب ما أنا شغل برضه". 

 

 

فيفي عبدة وجورج وسوف

 

نشرت الفنانة فيفي عبدة مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ظهرت فيه دون مكياج مرتدية طرحة على رأسها . 

 

وقامت فيفي عبدة خلال الفيديو بتوجيه رسالة تعزية الى الفنان جورج وسوف، بعد وفاته نجله، داعية الله ان يرزقه الصبر والسلوان ، مؤكدة ان قلوب الجميع تحترق مثل النيران.

 

كان برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، خصص حلقة استضاف فيها الفنانة فيفي عبده، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

 

وكشفت "فيفي عبدة" عن سر وصفة السبع موجات، قائلة: متعودة أروح البحر وأقرأ قرآن، متابعة:" بنزل سبع موجات في المياه وأنا بقرأ قرآن".

فيفي عبدة الفنانة فيفي عبده النادل الروبوت الرياض جورج وسوف

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