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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم شهادات التخرج لـ20 متدربة على مهنة التطريز والخياطة بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة للمشاركة والحضور حفل تخريج متدربي الوحدة المتنقلة بمديرية القوي العاملة علي الحرف المختلفة لإتاحة فرص العمل الكريمة لهم وذلك بجمعية بيت مال المسلمين ببرق العز بمركز المنصورة التابع للتضامن الاجتماعي بالدقهلية.
ويأتي ذلك بحضور النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب و المستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوي العاملة ومجموعة من قيادات العمل المجتمعي بالمحافظة حيث يتم تخرج دفعة جديدة من المتدربين علي مهنة التطريز والخياطة ، والتي تلقى إقبالا كبيرا من السيدات حيث يمكنهم التدريب من تعلم حرفة تسهم في مساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة وتوفير حياة كريمة لأسرهم.

وقام السكرتير العام بتسليم شهادات التخرج لـ20 متدربة وتسليم اوائل الخريجات من الدوره عدد 7 ماكينات تطريز  مقدمه إليهم هديه علي تميزهم وتفوقهم فضلا عن تسليم عدد 10 شهادات تقدير للمتدربين علي مهنه الكهرباء.
واوضح مدير مديرية القوي العاملة أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار دور الوزارة في تأهيل الشباب للمهن التي يتطلبها سوق العمل ، فضلا عن مساعدتهم في إقامة المشروعات الصغيرة والتي تسهم في تحويل الشباب من راغبي العمل الى أصحاب أعمال واشار الي الاستمرار في عقد هذه الدورات لما لها من أثر فعال في تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل. 
وقد اعربت المتدربات عن سعادتهن بإجتياز الدورة بكفاءة عالية،وانتاج مخرجات عالية الجودة.

الدقهلية محافظ الدقهلية الدورات التدريبية المشروعات الصغيرة الدكتور أيمن مختار توفير حياة كريمة مدير مديرية القوي العاملة السكرتير العام للمحافظة

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