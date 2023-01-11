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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يكافح المخدرات..بدء تصوير فيلم «الفرصة الأخيرة» نهاية يناير ضمن مبادرة "ابدأ حلمك"

مبادرة ابدأ حلمك
مبادرة ابدأ حلمك

تقرر بدء تصوير فيلم  «الفرصة الأخيرة»، احد أفلام مبادرة «ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك» التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرًا، وحققت نجاحًا كبيرًا، نهاية  يناير الجاري.


وقال المخرج مروان البنا، مخرج العمل، إن قصة الفيلم تدورحول تعاطي بعض الشباب للمخدرات ووجود فرصة أخيرة لديهم  للإقلاع عن التعاطي تكون طوق نجاة من الادمان وبداية العودة لحياتهم الطبيعية.  
 

وأضاف على خير الله جميل ، أحد أبطال الفيلم،  أن الأحداث تدور حول عدد من  الشباب سافروا للعمل في دول الخليج وبذلوا جهدًا كبيرًا للحصول علي المال في الغربة  إلا أن  أصدقاء السوء نجحوا في جرهم إلى  تعاطي المخدرات وسلبهم أموالهم وصحتهم، وفي النهاية تلوح الفرصة الأخيرة لهم في الأفق للإقلاع عن الإدمان.
 

وأعرب " جميل"  عن سعادته بخوض تلك التجربة مع مجموعة من الشباب خاصة أن العمل يحمل رسالة مهمة لحماية الشباب من الدخول فى طريق الموت.
 

يذكر أن الفيلم يشارك  في  بطولته الفنان الشاب علي خير الله جميل ومحمد أحمد، وزياد فوزي ومجموعة من خريجي مبادرة "ابدأ حلمك"، ومن تأليف حسين السيد ، وإخراج مروان البنا.
 

تجدر الإشارة إلى أنه تم  إطلاق مبادرة «ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك» كمشروع قومي لراغبى دراسة السينما وفنونها المختلفة، حيث يتناول المشروع كافة النواحى الفنية لصناعة فيلم سينمائي، وتم إتاحتها لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية على ألايقل أعمار المشاركين فى ورشة السينما عن 16 سنة.

ابدأ حلمك الفرصة الأخيرة وزارة الثقافة تعاطي المخدرات فيلم سينمائي

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