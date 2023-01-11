عدم إقامة عزاء.. جدل حول الحالة الصحية للفنانة رغدة بعد نشر وصيتها

أثارت الفنانة رغدة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما أعادت نشر وصيتها لابنتها التي أعلنتها في حوار تلفزيوني سابق، عبر حسابها على موقع فيسبوك.

ونشرت رغدة فيديو من حوار سابق لها أجرته عام 2007 مع برنامج “وقف يازمن”، كشفت فيه عن وصيتها لابنتها بثينة، توصيها فيه بعدم إقامة عزاء لها، وترك أصدقائها الحقيقيين يحضرون لها للوقوف بجانبها حال فقدت أمها.

وقالت رغدة إن الحديث الذي كشفه مذيع البرنامج جزء من وصية حقيقية كتبتها، مشيرة إلى أن طقوس العزاء التي عاشتها يوجد بها أمور غريبة، وأن الأشخاص يذهبون للعزاء لتصوير الحاضرين والغائبين والحديث في أمور بعيدة عن الحدث نفسه.

ورغم أن هذا الحوار أجرته رغدة عام 2007، إلا أنها اعادت نشره فجأة عبر حسابها على فيسبوك، ما أثار الجدل حول حالتها الصحية.

رغدة وميرفت أمين

وكانت قد هاجمت الفنانة السورية رغدة منتقدي زميلتها الفنانة ميرفت أمين وذلك بعد الانتقادات التى تعرّضت لها بعد صورتها التي انتشرت فى عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق.

ونشرت رغدة صورة لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا لكننا لم ولن تكن ظهورنا مباحة للجلادين".

وتابعت: "كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع.. نعم كبرنا للحد الذي لا يعني فيه هذا الأمر سوى أولادنا.. للحد الذي بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة.. للحد الذي نعتز بأنواتنا ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة".

وأضافت رغدة: "كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة ولا تلك الخفة الممعنة في إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع.. نعم كبرنا ولكن بتنا وباتت مشاعرنا شفافة وحساسة إلى حد التمزق إن لامست نفحة لاذعة أو تشف أو تلذذ حتى لو عرفنا أنها من نفوس سادية".