عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عدم إقامة عزاء.. جدل حول الحالة الصحية للفنانة رغدة بعد نشر وصيتها

رغدة
رغدة

أثارت الفنانة رغدة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما أعادت نشر وصيتها لابنتها التي أعلنتها في حوار تلفزيوني سابق، عبر حسابها على موقع فيسبوك. 

 

ونشرت رغدة فيديو من حوار سابق لها أجرته عام 2007 مع برنامج “وقف يازمن”، كشفت فيه عن وصيتها لابنتها بثينة، توصيها فيه بعدم إقامة عزاء لها، وترك أصدقائها الحقيقيين يحضرون لها للوقوف بجانبها حال فقدت أمها. 

 

 

وقالت رغدة إن الحديث الذي كشفه مذيع البرنامج جزء من وصية حقيقية كتبتها، مشيرة إلى أن طقوس العزاء التي عاشتها يوجد بها أمور غريبة، وأن الأشخاص يذهبون للعزاء لتصوير الحاضرين والغائبين والحديث في أمور بعيدة عن الحدث نفسه. 

 

ورغم أن هذا الحوار أجرته رغدة عام 2007، إلا أنها اعادت نشره فجأة عبر حسابها على فيسبوك، ما أثار الجدل حول حالتها الصحية. 

 

رغدة وميرفت أمين 

 

وكانت قد هاجمت الفنانة السورية رغدة منتقدي زميلتها الفنانة ميرفت أمين وذلك بعد الانتقادات التى تعرّضت لها بعد صورتها التي انتشرت فى عزاء المخرج الراحل  علي عبد الخالق.

 

ونشرت رغدة  صورة لها  على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا لكننا لم ولن تكن ظهورنا مباحة للجلادين".

 

وتابعت: "كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع.. نعم كبرنا للحد الذي لا يعني فيه هذا الأمر سوى أولادنا.. للحد الذي بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة.. للحد الذي نعتز بأنواتنا ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة".

 

وأضافت رغدة: "كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة ولا تلك الخفة الممعنة في إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع.. نعم كبرنا ولكن بتنا وباتت مشاعرنا شفافة وحساسة إلى حد التمزق إن لامست نفحة لاذعة أو تشف أو تلذذ حتى لو عرفنا أنها من نفوس سادية".

رغدة وصية رغدة العزاء الفنانة رغدة أحمد زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

موضوعات متعلقة

نشرة الفن.. الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.. ومعجب يقبل قدم شذى حسون ووفاة فنان سوري شهير

شذى حسون تتصدر التريند بسبب معجب قبل قدمها

كوبي بيست.. أبطال فيلم أنا لحبيبي في مرمى الانتقادات بسبب البوستر

عاوز يتصور معايا.. خلاف بين فيفي عبده والنادل الروبوت في الرياض| شاهد

في عيد ميلاد سميرة سعيد..تعرف على أبرز محطاتها الفنية وزيجاتها

بعد شائعة وفاة صلاح السعدني .. تعرف على سبب منعه من التمثيل ومحطات حياته

الأكسجين اتمنع عنه نص ساعة..رامى عياش يكشف مفاجأة عن ابن جورج وسوف

ترشيحاتنا

مواهب شبابية وصحفيون يتوافدون على السجادة الرمادية لحفل جولدن جلوب |شاهد

طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة

ذهبت آخرته ودنياه.. دار الإفتاء تحذر من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة

الإفتاء: «اذبح لها القطة.. شاوروهم وخالفوهم» موروثات شعبية غير صحيحة |فيديو

بسبب فضيحة المقلب.. بولندا تنفي إقالة مدير مكتب الرئيس دودا

كواليس مفاجئة في أزمة أيمن الرمادي مع أسوان.. استقال ثم تراجع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أخلف أكتر.. طبيب باكستاني ينجب 60 طفلا من ثلاث زوجات| شاهد

لافيرن كوكس أول الحاضرين على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب

فتيات يتناولن الغداء مع ثعبان في الهند.. فيديو

3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

فيديو

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

حبس وغرامة .. عقوبة الامتناع عن دفع رسوم الزواج الجديدة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ