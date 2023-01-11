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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأميرة رينيرا|ميلي ألكوك بطلة مسلسل House of the Dragon بحفل جولدن جلوب|شاهد

ميلي ألكوك
ميلي ألكوك

وصلت الممثلة الأسترالية الشابة ميلي ألكوك إلى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، التي اشتهرت بدور الأميرة رينيرا في مسلسل House of the Dragon المرشح لجائزة أفضل عمل درامي. 

 

ويقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، وسط حالة من التكهنات عن حضور النجوم للحدث السنوي بعد المقاطعة الشهيرة له العام الماضي. 

 

ترشيحات الأعمال التليفزيونية 

 

أفضل مسلسل دراما

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

 

أفضل ممثل دراما

جيف بريدجز, The Old Man

كيفن كوستنر, Yellowstone
دييجو لزنا, Andor

بوب أودينكيرك, Better Call Saul

آدم سكوت , Severance

 

أفضل ممثلة  دراما

إيما دارسي House of the Dragon

لورا ليني  Ozark

إيميلدا ستونتون The Crown 

هيلاري سوانك Alaska Daily

زيندايا Euphoria

جولدن جلوب حفل جولدن جلوب لوس أنجلوس The Crown زيندايا

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