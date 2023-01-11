الأميرة رينيرا|ميلي ألكوك بطلة مسلسل House of the Dragon بحفل جولدن جلوب|شاهد

وصلت الممثلة الأسترالية الشابة ميلي ألكوك إلى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، التي اشتهرت بدور الأميرة رينيرا في مسلسل House of the Dragon المرشح لجائزة أفضل عمل درامي.
ويقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، وسط حالة من التكهنات عن حضور النجوم للحدث السنوي بعد المقاطعة الشهيرة له العام الماضي.
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