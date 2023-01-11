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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022 | صور

بوجاتي تحطم الأرقام
بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022

حققت بوجاتي العام الأكثر نجاحًا في تاريخها بأكمله في 2022 ، حيث قامت الشركة الفرنسية بتسليم 80 سيارة جديدة لعملائها، وهو أكبر عدد من السيارات المُجمَّعة والمُسلمة في فترة 12 شهرًا التي حققتها على الإطلاق، وتمتلك الشركة الآن 100 نموذج إضافي من تشيرون لإكمالها حتى يتم إنتاج جميع النسخ التي سيبلغ عددها 500 المخطط لها وتسليمها إلى أصحابها الجدد.

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بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022

وعند الحديث عن السيارات الخارقة التي تعمل بمحرك W16 الأيقوني، تنوعت السيارات التي سلمتها بوجاتي خلال 2022، فمن بين 80 سيارة مصنوعة يدويًا، كان رقم 400 من طراز تشيرون، بالإضافة إلى آخر 9 نسخ من Chiron Super Sport 300+ تم أيضًا تجميع وتسليم جميع نسخ شينتوديتشي العشر وكذلك جميع طرازات تشيرون و وتشيرون سبورت للسوق الأوروبية، تم تخصيص العديد من هذه الآلات لتكوينات فريدة ، مما جعل مصنع بوجاتي في Molsheim مكانًا مزدحمًا للغاية.

بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022

وواجهت بوجاتي تحديات مختلفة في عام 2022 مثل جميع العلامات التجارية الفاخرة الدولية من الدرجة الأولى التي تتنافس على أعلى مستوى من التميز في التصميم والأداء، ولكن مع فريق لا مثيل له من حيث الموهبة والشغف والتفاني تمكنت من التغلب على جميع العقبات والتحديات.

بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022

واصلت بوجاتي أيضًا في العام الماضي تطوير برنامجها للسيارات المملوكة مسبقًا، ركز صانع السيارات على الاجتماع مع عدد متزايد من العملاء الراغبين في شراء سيارات بوجاتي مستعملة، ولم تكشف الشركة عن عدد المركبات التي باعتها من خلال البرنامج، وذلك على الرغم من أنها تقول إن كل مركبة تم بيعها بموجب المنصة خضعت لقائمة تحقق من 110 نقاط للتأكد من أن السيارة تفي بمعايير بوجاتي الخاصة.

بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022

وبقدر ما يتعلق الأمر بعام 2023 ، ستبدأ بوجاتي العام بمزاد باريس الخاص بالسيارات الحصرية المصنوعة لمرة واحدة فقط Chiron Profilee في الأول من فبراير، وستواصل الشركة إنتاج وتسليم ما تبقى من 100 نموذج من طراز تشيرون، ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ تصنيع ميسترال وبوليد قريبًا.

بوجاتي Chiron شينتوديتشي W16 Chiron Super Sport 300

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