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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شون بن يقدم الرئيس الأوكراني زيلينسكي قبل إلقاء كلمة في حفل جولدن جلوب

زيلينسكي
زيلينسكي

حرص الممثل والمنتج الشهير شون بن على تقديم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل إلقاء كلمة مصورة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80. 

 

وفي كلمته أكد زيلينسكي على أن الحرب الأوكرانية الروسية لم تنته بعد، وقدم الشكر لكل الأصوات الحرة التي تقف في صف الحق، وتساند قضية بلاده حتى ولو بالكلمة أو بالفن. 

 

 

تربط شون بن وزيلينسكي علاقة قوية، منذ حضور الممثل الهوليوودي الشهير انطلاقة الحرب الأوكرانية الروسية من كييف. 

 

أهدى الممثل الأمريكي شون بن إحدى جوائز الأوسكار الخاصة به إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة له مؤخرا إلى مدينة كييف للتعبير عن دعمه له في ظل استمرار الغزو الروسي لبلاده. 

 

ومنح شون بن زيلينسكي تمثال الأوسكار الذهبي كهدية، وظهر في مقطع فيديو وهو يمنحه تكريمه الخاص، وقال له عندما تفوز أعدها إلى ماليبو لأنني سأشعر بتحسن كبير عند علمي بتواجد قطعة مني هنا، وكأنني أخوض معكم المعركة.

 

وبادله زيلينسكي بمنحه وسام الاستحقاق، لدعمه المستمر للأزمة الأوكرانية، ومساهمته في نشر قضية بلاده على مستوى العالم، وكتب اسم شون بن في لوحة تذكارية مخصصة له. 

شون بن زيلينسكي حفل جولدن جلوب الرئيس الأوكراني الأوسكار

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