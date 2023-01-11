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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ثقافة الطارف بالأقصر تحتفى باليوم العالمي للغة برايل

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان"اليوم العالمى للغة برايل" تحدث العادلي حسان محمد عن الاحتفال باليوم العالمى للغة برايل ومن هو مخترع لغة برايل ومتى وأهمية إستخدام لغة برايل لمعاق البصر، وفى نفس السياق عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" اليوم العالمي للغة برايل"

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وأوضح محمد محمد الصادق سبب أختيار هذا اليوم وطريقة برايل ودمج القراءة بطريقة برايل، بجانب ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس بعنوان"بيئة نظيفة" أداء سلوى جودة، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم بورتريه" تنفيذ حسن رفاعي.

 

وقدم قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "الأمن المائي لنهر النيل" تحدث نصر محمد أحمد عن أهمية المياه لمصر ومصدرها الرئيسي وهو نهر النيل الذي يعد من أهم أهداف الأمن القومي لمصر وبفضل القيادة الحكيمة والتي تحافظ على كل قطرة مياه فيه وعلاقتها المتميزة بدول المنبع وكيف أستخدمت العقل والحكمة في حماية حصتنا من المياه كما اتجهت الدولة إلى المحافظة على كل قطرة مياه بعمل مشروعات منها تبطين الترع وإدخال وسائل ري حديثة تقلل من فقد المياه، بجانب ذلك أقام القصر أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد ألقى قصيدتى "الغربة، جارنا العزيز".

 

أعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر بكري عبدالحميد بعنوان" كاتب وكتاب عن الكاتب بهاء طاهر" وتناول اللقاء عن الكاتب الكبير والروائي بهاء طاهر عن حياته ومؤلفاته منها"صفية والدير، واحة الغروب وغيرها من الروايات"، وكذلك أعدت مكتبة الضبعية الثقافية أمسية شعرية بعنوان رباعيات للشاعر سيد صدقى، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد علي ألقى قصائد"لا، البر والبحر، مقاطع شعرية، غربة الحب، ضاقت بي البلاد".

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