أخبار الفن| بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني.. البيت الفني يعلن عودة مسرحية الحفيد بعد انتهاء التحقيقات

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار العالمية والمحلية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

لاقى نبأ تبرع الفنان ياسر جلال بـ 3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر ترحيبا كبيرا في الأوساط الفنية والثقافية بعدما شارك موسم رمضان الماضي في بطولة الجزء الثالث من مسلسل الاختيار.

تجربة جديدة.. دارين حداد تكشف عن موعد طرح جروب الماميز في السينمات

روجت الفنانة دارين حداد لفيلم جروب الماميز المقرر طرحه مع بداية الشهر القادم في السينمات.

ياسر جلال يتبرع بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.. التفاصيل الكاملة

أعلن النجم ياسر جلال ، عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر اليوم وتعد المرة الأولى التي يقوم فيها النجم ياسر جلال، بالإعلان عن التبرع وجهة التبرع وكشف أسباب ذلك.

بيان رسمي.. البيت الفني يعلن عودة مسرحية الحفيد بعد انتهاء التحقيقات

أعلن المسرح القومي في بيان رسمي عن عودة العرض المسرحي الحفيد بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية على خلفية اتهام بطلة العمل لوسي عددا من فريق العمل بعدة اتهامات مختلفة.

حقيقة خضوع يحيى الفخراني لعملية جراحية عاجلة

تصدر الفنان يحيى الفخراني محركات البحث منذ صباح اليوم بعد تداول صورة له داخل أحد مستشفيات العيون، إثر خضوعه لعملية جراحية عاجلة.