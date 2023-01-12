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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان أحمد وفيق يوضح تفاصيل مهرجان المنصورة المسرحي

الفنان أحمد وفيق
الفنان أحمد وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، رئيس مهرجان المنصورة المسرحي، إن المهرجان يضم 12 عرضا مسرحيا من مصر، وأخرى من دول عربية مختلفة، يشاركون في المهرجان هذا العام، وكانت الاختيارات وفقا لإمكانيات معينة، لإيفاء بالمطلوب من العروض.


وأضاف “أحمد وفيق” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن اختياره جاء وفقا لرغبة المتواجدين في المهرجان، الكل يستهدف تطوير فكرة المهرجان، ولذلك وافقت على المنصب، متابعا: أرغب منذ فترة في تقديم شيء ما للمنصورة من هذا الإطار، خاصة وأن المنصورة فيها رمزا قويا وهو المسرح القومي.

 

وأكمل: فكرنا نرجع المسارح تاني لأن مفيش مسارح هتظلم، وإحنا مش بنعمل مهرجان للمسرح لاستخراج النجوم، إحنا بنعمل حركة ثقافية الشباب محتاجها، وفيه فراغ وفجوة لازم تتملي بالشكل الصحيح".
 

وفي نفس السياق: أكد وليد حسني، رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان المنصورة المسرحي، على أن يوجد 6 عروض مسرحية من دول مختلفة مشاركين في مهرجان المنصورة، متابعا: "لو اتوفرلنا مسارح هنقدر نزود عدد العروض المسرحية".


وأوضح أن هناك عروضا ستقدم من فلسطين والمغرب والجزائر وليبيا، والمشاركة العربية في مهرجان المنصورة تعتبر إضافة عن العام الماضي.
 

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