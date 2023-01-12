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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12-1-2023

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في الخليج خاصة، أسعار الذهب في الكويت خلال التعاملات اليوم الخميس الموافق  12-1-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

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الذهب اليوم في الكويت
 


سجل سعر الذهب عيا  21 حوالي 16.17  دينار كويتي، و 52.86 دولار أمريكي  .

وبلغ سعر عيار 24  حوالي 18.48 دينار كويتي، و 60.41 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 حوالي 16.94 دينار كويتي، و 55.38 دولار أمريكي.

 

سعر الذهب اليوم
 


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 13.86 دينار كويتي، و 45.31 دولار أمريكي.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي  10.78 دينار كويتي، و 35.24 دولار أمريكي.


سعر الذهب اليوم في الكويت
 


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 129.39 دينار كويتي، و 422.89 دولار أمريكي.

وسجلت سعر أوقية الذهب حوالي 574.86 دينار كويتي، و 1,879 دولار أمريكي.

فيما سجل سعر كيلو الذهب حوالي 18,484 دينار كويتي، و 60,412 دولار أمريكي.

 

أسعار الذهب اليوم في الكويت
 

تعد  اسعار الذهب اليوم في الكويت معلومة اقتصادية هامة للغاية، فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء.


وأسعار الذهب اليوم في الكويت بصفة عامة تهم المستثمرين في الكويت نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول أصبح الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء في الكويت او بباقي الدول العربية.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

 

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا : و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

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