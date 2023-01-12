تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

هبط سعر الدولار بقوة في البنوك المحلية مقارنة بأعلى سعر وصل إليه أمس الأربعاء وهو 32.05 ليفقد 2.25 جنيه دفعه واحدة.

الشهادات والتخلص من الدولار

وبعد إعلان الشهادات الجديدة ذات العائد 25 % من بنكي الأهلي ومصر ،كشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، في مداخلة تليفزيونية، أن هناك أشخاص يبيعون الدولار والعملات الأجنبية لشراء هذه الشهادات أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها.

احتياطي الدولار وانهيار السوق السوداء

وانهار الدولار في السوق السوداء بعدة إجراءات للدولة منها إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام في وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022 .

كما ساند الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء قرارات سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والسماح بتصدير الذهب والذي يوفر المزيد من العملة الصعبة ، علاوة على رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات خلال عام 2022، وآخرها الزيادة 3% دفعة واحدة.

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الدولار يصعد في البورصات العالمية ومكاسب للذهب

وعرض الكثير بيع ما لديهم من دولارات تخوفا من خسارتهم بعد ما اشتروه بمبالغ كبيرة، إذ هبط بقوة في السوق الموازية، منخفضًا بنسبة تصل إلى 35% بعدما تخطى 38 جنيهًا.

الدولار

سعر الدولار

وعلى مستوى التعاملات المحلية، هبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء في غالبية البنوك بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه امس.

أسعار الدولار عالميًا

وهبط الأخضر على المستوى العالمي، إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الأمريكية هبوطا ، وبحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات سجلت 103.24 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة الماضي ، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

وهوت العملة الأمريكية ، على الرغم من صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي ، والذي أكد على التزام البنك بمواجهة التضخم، إذ اتفق المسؤولون على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنهم لا يزالون يركزون على كبح التضخم.

تراجع مؤشر الدولار

وعم تراجع الدولار إلى مستويات 103 نقاط الأيام السابقة ، إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع الفائدة بنهاية ديسمبر لأول مرة ، إذ تم رفع الفائدة بـ 50 نقطة الشهر الحالي وليس 75 نقطة أساس.

الدولار

وأقدم الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، خلال 2022، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة لكل مرة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعودة إلى السوق المحلية، سجّلت الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه بعد انخفاض قوى ، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر هبوطا.

واستقر سعره مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 29.80 جنيه للدولار الواحد.

الدولار

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية، ثم انخفاض حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 29.74 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 29.65 جنيه للشراء و 29.74 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 29.80 في البنك الأهلي المصري، فيما سجل في بنك قناة السويس 29.60 للشراء و 29.70 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “29.60 جنيه للشراء و”29.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 29.75 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 29.75 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.80 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 29.60 جنيه، فيما سجّل الأخضر في البنك الأهلي أعلى سعر 29.80 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 29.75 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 29.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.85 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.65 جنيه للشراء 29.75 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجل 29.75 جنيه للشراء ، و 29.85 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم