وفاة والد ريم البارودي بعد صراع مع المرض

توفي والد الفنانة ريم البارودي بعد صراع مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية خلال الايام الماضية.

طلبت الفنانة ريم البارودي من جمهورها الدعاء لوالدها ونشرت له صورة من داخل المستشفي عبر ستوري حسابها على إنستجرام.

وكتبت ريم:"بابا في حالة حاجة وبحاجة للدعاء".



روجت الفنانة ريم البارودي إلى مسلسل الفنانة وفاء عامر "العيلة دي"، عبر خاصية استوري علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت البارودي البوستر الرسمي للمسلسل والذي ظهرت فيه صديقتها الفنانة وفاء عامر.

من أهم أعمال ريم البارودي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.