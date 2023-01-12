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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجرعة المحدثة.. قرار عاجل من السعودية بشأن كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الأربعاء، إتاحة إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة، ويرغب في الحصول عليها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

وأكدت الوزارة السعودية أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة، وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.

وتهدف هذه الخطوة من جانب السعودية إلى المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس، وفقًا لقناة "العربية".

عودة أعداد الحجاج

في سياق آخر،  أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، يوم الاثنين، "عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا دون أي قيود على العمر".

وذكر الربيعة، خلال انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، أنه تم تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 إلى 88 ريالا بنسبة تقدر بـ63% اعتبارا من يوم الثلاثاء، وتخفيض تكلفة التأمين على الحجاج من 109 إلى 29 ريالا بنسبة 73%.

وأضاف وزير الحج والعمرة السعودي أنه "ستتم إتاحة تعاقد بعثات الحج مع أي شركة مرخصة لتحقيق متطلبات الحجاج وتعزيز التنافسية، وذلك خلال العام الجاري".

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وذكر الربيعة أن الحكومة السعودية "قدمت حزمة من المشروعات الهائلة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث شملت توسعة الحرم المكي الشريف بتكلفة تتجاوز أكثر من 200 مليار ريال، وإنشاء قطار يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بتكلفة تصل إلى 64 مليار ريال، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز في جدة بتكلفة تتجاوز 40 مليار ريال".

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، يوم الخميس، عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري، وأضافت أنه يُسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم.

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وقالت الوزارة السعودية "يُطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ، والانفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي ACYW قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام".

 

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