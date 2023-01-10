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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

70 الف تقدموا للحج حتي الان..

السعودية تعلن تفاصيل خطة الحج لهذا العام

الحج - ارشيفي
الحج - ارشيفي

قال نائب وزير الحج والعمرة بالسعودية عبدالفتاح مشاط، إن أكثر من 35 جهة حكومية وخاصة تعمل ضمن منظومة معقدة لخدمة ضيوف الرحمن، مبينا أن المملكة تمتلك بنية تحتية تقنية كبيرة، حيث أصبحت التقنية وسيلة رئيسية في إدارة أعمال الحج.

وأكد خلال جلسة "التخطيط للابتكار" بمعرض ومؤتمر اكسبو الحج 2023، أن المملكة تغلبت على تعقيدات مسار الحجاج والمعتمرين من خلال المسار الإلكتروني الذي عملت عليه الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

وأشار إلى العمل على تسخير التقنية بطريقة مختلفة حيث يقوم الحاج والمعتمر بخدماته بنفسه في وقت وجيز، مبينا أن مبادرة مكة وفرت كل إجراءات التحقق وأصبح الحاج يدخل المملكة مباشرة دون تعطيل.

وبين أن مبادرة طريق مكة حولت الإجراءات التقليدية إلى معاملات إلكترونية سهلة يلمسها ضيوف الرحمن قبل وبعد القدوم، مشيراً إلى أن رقمنة المعاملات وفر بيانات ضخمة سيتم استخدامها في استشراف المستقبل وتطوير الخدمات.

اعتماد خطة الحج

وخلال جلسة "جودة خدمات وصول واستقبال ضيوف الرحمن"، أكد مدير عام الجوازات السعودية الفريق سليمان اليحيى، أنه تم اعتماد خطة حج 1444هـ، مبينا أنه في  كل عام يتم دراسة جميع الخطط للاستفادة من المواسم السابقة.

وأشار اليحيى إلى وجود فرق ميدانية في أماكن الحجاج لرصد الخصائص الحيوية لإعادة التبصيم عنما تكون الخصائص غير واضحة، وذلك لتسهيل التعرف على الحاج.

الخدمات التقنية

من جانبه قال مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، إن المركز يقدم الخدمات التقنية في المنافذ بالشراكة مع المديرية العامة للجوازات وهيئة الضريبة والزكاة والجمارك، كما يوفر المركز الأنظمة الإلكترونية وأجهزة السمات الحيوية وجميع المعلومات الخاصة بالحجاج كالتأشيرات والتصاريح.

وأشار إلى وجود أكثر من 45 دائرة شبكية في المنافذ و820 محطة عمل للموظفين لخدمة العابرين من هذه المنافذ، كما تم توفير عرض تصاريح الحج والسيارات والعاملين في موسم الحج من خلال تطبيق" توكلنا خدمات"، مبينا أن منصة "استشراف" تقوم بتحليل البيانات وتقديم الرؤى والتحليلات لمتخذي القرار.

750 ألف تأشيرة

من جهته ذكر محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان: أن معظم المعاملات الحكومية أصبحت إلكترونية واختصرنا 160 مليون زيارة في وزارة الداخلية وحدها، وفرت أكثر من 17 مليار ريال على الحكومة والمستفيدين.

ولفت إلى إصدار أكثر من 750 ألف تأشيرة عمرة منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن من أولويات الهيئة دمج 36 منصة في قطاع الحج في منصة "نسك"، والتي تقدم 121 خدمة متنوعة بين قطاع الأعمال والأفراد، حيث حققت المنصة التكامل بين أكثر من 50 جهة حكومية و10 آلاف جهة في قطاع الأعمال، والآلاف من مقدمي الخدمات.

 تسجيل 70 ألف حاج

وكشف نائب وزير الحج والعمرة في لقاء مع "الإخبارية" أن أكثر من 70 ألف حاج سجلوا في منصة حجاج الداخل، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت خدمة تقسيط الدفعات تيسيرا على الراغبين بالحج.

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