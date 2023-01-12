بجهود ذاتية.. رئيس جامعة الأزهر يشيد بأعمال تطوير كلية الهندسة الزراعية

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، وقام فضيلته بالتحاور مع الطلاب بمختلف الفرق الدراسية بالكلية، وعكس الحوار مدى وعي طلاب الكلية وتميزهم وثقافتهم؛ فكليتهم تعد فريدة من نوعها في الجامعات المصرية، كما اطمأن على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية.

وتفقد رئيس الجامعة، أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة التي شهدتها الكلية، والتي تمثلت في: إنشاء قاعات دراسية جديدة وتأسيسها، ومكاتب إدارية، ومعامل، كلها أقيمت بالجهود الذاتية، موجها الشكر لإدارة الكلية على هذا الجهد الطيب والملموس على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية، والدكتور أشرف زغلول، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت روبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وفي ختام الجولة حرصت أسرة كلية الهندسة الزراعية على التقاط الصور التذكارية مع فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.