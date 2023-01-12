تفاصيل حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا مايو المقبل..هل سيحضر هاري وميجان؟

متى يتوج الملك تشارلز الثالث، وما تفاصيل الحفل التاريخي؟، وهل سيكون الأمير هاري وميجان ماركل هناك؟.. تعد هذه الأسئلة الثلاثة الأبرز في ذهن الملايين من البريطانيين ومتابعي أخبار العائلة المالكة في بريطانيا من حول العالم خاصة مع بدايات عام 2023م.

ويرصد لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أبرز تفاصيل حفل تتويج تشالز الثالث ملكا رسميا في بريطانيا.

1- أصبح تشارلز الثالث ملكا رسميا لـ “بريطانيا ” بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022، لكن حفل التتويج قرر أن يكون يوم السبت 6 مايو 2023 في وستمنستر أبي (كنيسة القديس بطرس الكلية بلندن).

2-سيتم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا إلى جانب كاميلا ملكة أيضا في حفل لم تشهده بريطانيا منذ 70 عاما، لكن مع توقعات بأن حفل تتويج الملك “تشالز الثالث” سيكون أصغر من حفل تتويج الملكة “إليزابيث الثانية”، 2 يونيو 1953م.

3-لفت بيان قصر باكنجهام في أكتوبر 2022: “سيعكس التتويج دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل وسط التقاليد القديمة والمباهج، نظرا لأن التتويج خدمة دينية مهيبة مع مناسبة للاحتفال والمباركة”.

4- كشفت Mail on Sunday في وقت سابق أن الخدمة ستستمر لأكثر من ساعة بقليل بدلا من أكثر من 3 ساعات، كما قد يتم أيضا خفض قائمة المدعوين من 8000 إلى 2000، إضافة إلى إجراء مناقشات حول وجود قواعد لباس أكثر استرخاء مما كان على الملكة الراحلة القيام بها حيث شاهد حفل تتويجها 27 مليون شخص، كما استمع 11 مليون آخرون إلى الراديو عام 1953م.

5- وفي الحفل التاريخي سيجلس الملك تشارلز على كرسي التتويج الذي يعود تاريخه إلى بداية القرن الـ 14، وفوق رأسه مظلة من القماش الذهبي، تاج القديس إدوارد على رأسه، ويتوجه رسميا موصوفا بأنه "المدافع عن العقيدة" ، وليس "المدافع عن الإيمان" - تغيير تم التكهن به سابقا-.

حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

6- سيرتدي الملك تشارلز “تاج القديس إدوارد” الذي صنع عام 1661 لتتويج الملك تشارلز الثاني، وهو مصنوع من الذهب الخالص ويتميز بوجود أكثر من 400 حجر كريم، بما في ذلك 6 ياقوت و 12 ياقوت يزن 2.23 كجم تقريبا.

7-سيتم تتويج دوقة كورنوال ملكة إلى جانب الملك في دير وستمنستر حيث ستحصل رسميا على لقب “الملكة” حيث ستضع تاج الملكة إليزابيث الملكة الأم على رأسها.

8-سيحصل الأمير ويليام أيضا على لقب جديد في التتويج، بما في ذلك تسميته رسميا باسم “أمير ويلز”.

تفاصيل حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا مايو المقبل

9-لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حول تغطية المذيعين للخدمة ، لكن من المتوقع أن يتم بثها على التلفزيون.



10- بعد خدمة كنيسة وستمنستر، قد يتوجه الملك إلى قصر باكنجهام للوقوف على الشرفة مع كبار أفراد عائلته.

11- تعني عطلة نهاية الأسبوع في البنوك أن معظم البريطانيين سيكونون قادرين على الاحتفال بتتويج الملك ليومين آخرين إلى أن يعودوا إلى العمل يوم الثلاثاء.

12- لم يتم الإعلان عن أي خطط لحفلات الشوارع حتى الآن، لكن قد تكون هناك مشاهد مماثلة لعام 1953، الذي شهد آلاف الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد.

تفاصيل حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا مايو المقبل

هل سيكون هاري وميجان في التتويج؟

13-في مقابلته مع توم برادبي من ITV، أصر دوق ساسكس، هاري على أن "الكثير يمكن أن يحدث" من الآن وحتى مايو عندما سئل عما إذا كان سيذهب إلى تتويج والده.

ومع ذلك، ورد أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لن يكونا موضع ترحيب في هذه المناسبة ، بعد الانتقادات الموجهة إلى عائلته.

وقال مصدر لصحيفة ذا صن: "كانت هناك مناقشات بين الأسرة ، بما في ذلك إدوارد وآن بإنهم لا يريدون محادثات خاصة في التتويج -مما يجعلها في النسخة الورقية من سبير-، ولف مصدر آخر: "الأسرة تتوقع أن يجد هاري وميجان سببا لعدم التواجد هناك".

تفاصيل حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا مايو المقبل



