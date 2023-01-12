شاهد| زوجة ميدو تشارك متابعيها أحدث إطلالاتها الشتوية

نشرت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادى الإسماعيلي، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت يسرا في الصورة بإطلالة عصرية وأنيقة، مرتدية بنطلون جينز وجاكت جلد، وهو ما تناسق مع إطلالتها، وعلقت علي الصورة : "تعلم الجلوس والمراقبة. ليس كل شيء يحتاج إلى رد فعل"



تعتبر يسرا الليثى، زوجة أحمد حسام "ميدو"، مدرب نادى الاسماعيلي، من أشهر زوجات لاعبى كرة القدم المصريين، سواء الحاليين أو القدامى، خاصة انها دائمة التواجد على مواقع التواصل الاجتماعى، ويعرف عنها تشجيعها المستمر لنادى الزمالك، ودعم لزوجها ميدو فى جميع قراراته المختلفة.



يذكر أن العالمي أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا الموسم الثاني من برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.



وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.



وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.



ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.