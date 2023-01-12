عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| زوجة ميدو تشارك متابعيها أحدث إطلالاتها الشتوية

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

نشرت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادى الإسماعيلي، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت يسرا في الصورة بإطلالة عصرية وأنيقة، مرتدية بنطلون جينز وجاكت جلد، وهو ما تناسق مع إطلالتها، وعلقت علي الصورة : "تعلم الجلوس والمراقبة. ليس كل شيء يحتاج إلى رد فعل"


تعتبر يسرا الليثى، زوجة أحمد حسام "ميدو"، مدرب نادى الاسماعيلي، من أشهر زوجات لاعبى كرة القدم المصريين، سواء الحاليين أو القدامى، خاصة انها دائمة التواجد على مواقع التواصل الاجتماعى، ويعرف عنها تشجيعها المستمر لنادى الزمالك، ودعم لزوجها ميدو فى جميع قراراته المختلفة.


يذكر أن العالمي أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا الموسم الثاني من برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.


وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.


وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.


ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠١١٢_٠٦١٥٣٣
IMG_٢٠٢٣٠١١٢_٠٦١٥٣٣
يسرا الليثي زوجة احمد حسام ميدو إطلالة جذابة الزمالك الاسماعيلي إطلالة عصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض حاد في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا .. الأرصاد تحذر المواطنين

قرار صارم من مرتضى منصور ضد كهربا بعد رفع الإيقاف

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

ترشيحاتنا

بسبب البطء في العمل.. بوتين ينتقد أداء مسئول روسي كبير.. فيديو

تويتر تجرى تغييرات مهمة تصل لتطبيقها على آيفون.. تفاصيل

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

مريض نفسي.. القصة الكاملة لقتل طالب شقيقه وإصابة أمه في القليوبية

الدولار يتدفق على مصر.. القطاع المصرفي ينتعش ويثبت قدرته على كسب ثقة المستثمرين

شيك بقيمة 350 مليون دينار يثير الجدل بالكويت وبيان عاجل للبنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تناول هذه الكمية من الخضروات والفواكه يوميا يحمي من مرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة.. أضرار كارثية لزيت الطعام المستعمل.. كيفية مواجهة التغيرات الهرمونية

ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

تجاهلت ابنتها ... قصة هجوم اخصائية تربية على المطربة جنات

فيديو

كتاكيت على التموين.. حلول برلمانية لخفض سعر البيض والدواجن|تغطية خاصة

قاتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه يعترف: حلفت ميفرحش |فيديوجراف

رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

أمطار غزيرة ورعدية .. وتعطيل الامتحانات ببعض المحافظات |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ