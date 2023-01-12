بمذاق شهي .. طريقة عمل طاجن البسلة بدون لحمة

يعد طاجن البسلة من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها خلال فصل الشتاء ولكن مع ارتفاع الأسعار أصبح من الصعب إضافة اللحمة لها .. فهل يمكن عمل طاجن البسلة بمذاق شهي بتكلفة محدودة؟!

نقدم لكم طريقة عمل طاجن البسلة بدون لحمة للشيف اميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير طاجن البسلة:

2 كوب بسلة مجمدة

ثوم مفروم

كوب بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

زبدة أو زيت

كوب طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

لتر عصير طماطم

ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل طاجن البسلة:

* ضعي البصل في حلة بها زبدة أو زيت على النار مع رشة ملح وفلفل أسود وقلبيها جيدا حتىى تصبح صفراء.

* ضعي عصير الطماطم وصلصة الطماطم والطماطم المبشورة على البصل وقلبي جيدا ثم ضيفي ملعقة السكر صغيرة واتركيها حتى تغلي.

* أضيفي البسلة بعد ذلك وشرائح الثوم والشبت المفروم وقلبي قليلا ويمكن إضافة ماء وذلك حسب الرغبة، وتترك على النار حتى تنضج ويقدم طاجن البسلة ساخنا.