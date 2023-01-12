ثقافة شمال سيناء تناقش دور الأسرة وتعزيز قيم الولاء والانتماء

نظم إقليم القناة وسيناء تعزيز قيم الولاء والانتماء برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت ندوة تثقيفية بعنوان "دور الأسرة في تعزيز قيم الولاء والانتماء عند الأبناء".

تهذيب النفس

شاركت فيها سوسن حجاب، وأدارتها نسرين الشوربجي وذلك بجمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش، كما أقام قصر ثقافة العريش سمير معرض رسوم أطفال نتاج الورش الفنية لرواد القصر، بينما قدم بيت ثقافة المساعد فيلم للأطفال بعنوان "مش أنا".

وعقد قصر ثقافة بئر العبد ندوة تثقيفية بعنوان "النفس والغرور" أدارها إبراهيم القطاوى، شارك فيها محمود عيد، تحدث عيد عن أهمية تهذيب النفس وذلك بإحدى التجمعات السكنية لقرية النجاح التابعة لمركز ومدينة بئر العبد.