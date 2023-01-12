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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو.. عمر العبد اللات يطلق أغنية المكان المعتبر

صدى البلد

أطلق المطرب الأردني عمر العبد اللات أجدد أعماله الغنائية "المكان المعتبر"، على طريقة الفيديو كليب.

ويقدم عمر جرعة مركزة من العاطفة الجياشة خلال كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر السعودي الدكتور سامي بن عبد الله آل إبراهيم ووزعها موسيقيا محمد القيسي بينما تولى العبد الله بنفسه مهمة تلحينها.

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"من بعد ماجيت المكان المعتبر وأنا مشاعر خاطري مثل الشعير".. بهذه الكلمات يبدأ عمر العبد اللات انطلاقته الغنائية لعام  2023 بأولى إصداراته التي قرر طرحها بشكل مميز عبر فيديو كليب "ليريكال"، يعقب أصداء نجاح آخر أغانيه المصورة "هوابونوبونو" التي تم تصويرها في القاهرة.

 

الأردن فيديو كليب مطرب محمود عبدالعزيز عبد الباسط حمودة موسيقي

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