أخبار الفن| صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب.. الموت يفجع المخرج عمرو سلامة

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار العالمية والمحلية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

بعد التحقيق معها بسبب فضل شاكر.. شيرين توجه رسالة لـ السطات اللبنانية

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا اليوم في الكويت، وعلقت على زيارتها للفنان فضل شاكر والتي أثارت جدلا كبيرا وأحيلت بسببها للتحقيق.

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

صعدت منذ لحظات الفنانة شيرين عبد الوهاب على المسرح لبدء حفلها المنتظر في الكويت.

الموت يفجع المخرج عمرو سلامة

أعلن المخرج عمرو سلامة عن رحيل عمه أحمد مهدي عبد الوهاب سلامة، عن دنيانا، بعد صراع مع المرض، مقدمًا واجب العزاء لأبناء عمومته.

خاص| حقيقة وقف مسلسل "تحت الوصاية" لـ منى زكي

تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن وقف تصوير مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة منى زكي، بسبب إساءته لسيدات دمياط.

حفل الكويت.. وصلة رقص مثيرة لـ شيرين على أنغام فيه حاجة لقيتها فيك

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا اليوم في الكويت، واندمجت مع الجمهور في وصلة رقص مثيرة على انغام في حاجة لقيتها فيك وسط تفاعل كبير من الجمهور.