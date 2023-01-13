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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: المناورات مع بيلاروس تهدف لمنع التصعيد العسكري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الخارجية الروسية، الجمعة، إن المناورات مع بيلاروس تهدف إلى منع التصعيد العسكري مع الأطراف المعادية، حسبما نقلت وكالة "تاس" الحكومية.

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بيلاروسيا: تدريبات طيران مشتركة مع روسيا تبدأ في 16 يناير

والأحد الماضي، أعلنت وزارة دفاع بيلاروس أن القوات الجوية لدى جيشي روسيا وبيلاروس، ستنفذ "مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة" في الفترة من 16 يناير الجاري إلى الأول من فبراير المقبل

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن الطائرات التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية، بدأت تنتقل إلى بيلاروس، للمشاركة في المناورات المشتركة التي ستستخدم فيها جميع القواعد العسكرية والمناطق التدريبية في البلاد.

تجمع إقليمي

وفي أكتوبر 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، تشكيل تجمّع إقليمي مكون من قوات البلدين، مبررين ذلك بـ "تصاعد التوتر" على حدودهما.

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وهناك اتهامات من بيلاروس إلى أوكرانيا بأنها تحاول جر مينسك إلى الصراع، حيث اتهمت كييف بالتخطيط لهجوم مثل الانفجارات التي ضربت جسر مضيق كيرتش الذي يربط روسيا بـشبه جزيرة القرم، والتي ألقت روسيا باللوم فيها على أوكرانيا، كما ألقت بيلاروسيا باللوم على الغرب في دفع أوكرانيا نحو حرب مع بيلاروس بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لوكاشينكو يحاول خلق ذريعة لشن هجوم على بلاده.

واستخدمت روسيا بيلاروس كنقطة انطلاق للحرب في 24 فبراير، حيث أرسلت روسيا الآلاف من قواتها عبر الحدود في الهجوم على كييف وأطلقت صواريخ من القواعد الجوية البيلاروسية ضد أهداف أوكرانية،

ومؤخرا نشرت طائرات دون طيار في القواعد الجوية البيلاروسية، وفقا للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فهل تعود بيلاروس لتكون مركزا لانطلاقة جديدة في فصل الحرب الدامية؟

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