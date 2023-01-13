حدث في العراق.. انخفاض منسوب بحيرة يكشف عن أطلال مدرسة

كشف مختار قرية مطلة على سد الموصل بالعراق، عن ظهور أطلال مدرسة نتيجة انخفاض منسوب المياه في بحيرة السد.

ويقول مختار قرية خانكي حمزة عيدو، الواقعة جنوب محافظة دهوك، إن "انخفاض منسوب مياه بحيرة سد الموصل أظهر عدداً من المناطق التي كانت مغمورة بالمياه ومنها مدرسة خاني القديمة".

وأضاف عيدو؛ أن "تاريخ هذه المدرسة تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي".

وأوضح مختار قرية خانكي أن انخفاض "منسوب المياه أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي في المنطقة بالإضافة إلى الثروة السمكية".

وأدى انخفاض مناسيب المياه في الأنهر الرئيسة أو الفرعية خلال الفترات السابقة إلى ظهور مواقع أو أبنية قديمة.