المحافظة بتغرق.. أمطار غزيرة متواصلة تضرب شوارع الإسكندرية

شهدت الإسكندرية اليوم الجمعة هطول أمطار تراوحت حدتها من متوسطة إلى غزيرة منذ منتصف ليل الخميس، مع استمرار تدفق السحب المنخفضة والركامية مع انخفاض حاد في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك مع بدء نوة الفيضة الكبرى.

وشهدت المحاور المرورية الرئيسية سيولة مرورية في ظل تواجد عشرات السيارات من شركة الصرف لكسح المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية، كالكورنيش وشارع أبوقير ومدخل الطريق الدولي الساحلي.

وتتعرض الإسكندرية، لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع، مع بدء نوة «الفيضة الكبرى».

ووفقا لخبراء الأرصاد، يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، إذ تبلغ درجة الحرارة على المحافظة، 16 درجة للعظمى و11 للصغرى، حيث بلغت سرعة الرياح 43 كم/ ساعة، واتجاهها جنوبية غربية، بينما حالة البحر مضطرب، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، ودرجة الرؤية غائم جزئيا.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وبعض المدن المطلة علي البحر الأحمر، مثل حلايب وشلاتين ومرسي علم، يصاحبها سقوط الامطار على مناطق متفرقة، تمتد خلال الساعات القادمة الي محافظات الدلتا.

وأجرى اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية جولة مرورية علي تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها وتفقد الوضع ببعض المحطات الهامة.

وأكد نافع جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها وأن الوضع بالمحطات آمن ويستوعب كميات الأمطار الحالية.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وقررت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة مع قدوم نوة الفيضة الكبرى والتي تستمر لعدة أيام. وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأعلنت المحافظة عن استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة المركزية ورفع حالة الاستعدادات القصوى ومتابعة الشكاوى وحلها وتلقي بلاغات المواطنين تحسبا للتقلبات الجوية للنوة الحالية.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.